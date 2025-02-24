Третий раз с начала года: украинские БПЛА подожгли НПЗ в Рязанской области (видео)

Мощность переработки завода — 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ РФ. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию.

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В ночь на 24 февраля украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод на территории РФ. В результате взрывов произошел пожар. Об этом сообщило российское издание Вaza.

Отмечается, что над областью зафиксировали несколько беспилотников, которые направлялись к НПЗ в Рязани.

По словам местных жителей, они слышали уже несколько взрывов. Работала система ПВО.

Как заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, силы ПВО уничтожили над регионом два дрона.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожено два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", — написал он.

В Минобороны РФ отчитались о 22 сбитых беспилотниках в течение ночи.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 БПЛА над территорией Орловской области, три БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Рязанской области и один БПЛА над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Как пишет издание ASTRA, Рязанский НПЗ подвергся атаке уже в третий раз с начала 2025 года. Нефтеперерабатывающий завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании был атакован в ночь на 24 января января, затем — в ночь на 26 января.

Как отметил директор украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, атакованный Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России.

"Мощность переработки завода — 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ РФ. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию. Особую роль играет авиационное топливо, которое критически важно для фронтовой авиации армии РФ и стратегической дальней авиации, которая наносит удары по Украине", — проинформировал он.

Как отмечает издание, ВСУ атаковали как минимум 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России с начала 2025 года.

Напомним, что 20 февраля сообщалось, что 4 крупных российских нефтеперерабатывающих завода остановили работу после атак украинских беспилотников в течение последнего месяца.