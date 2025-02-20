Удари дронів по НПЗ: у РФ закрилися шість найбільших нафтопереробних заводів

За даними хакерської групи Anonymous, нафтова промисловість РФ демонтується Україною. Кампанія зі знищення нафтової інфраструктури набирає обертів, зазначив Том Клоза, представник OPIS, інформаційного сервісу з питань цін на нафту.

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Чотири великих російських нафтопереробних заводи зупинили роботу після атак українських безпілотників протягом останнього місяця. Про це пише Newsweek із посиланням на різні джерела.

У 2024 році середньодобовий видобуток сирої нафти в Росії сягнув 20-річного мінімуму, що було викликано ударами БПЛА. Економічні наслідки цього величезні, оскільки скорочення видобутку нафти у РФ не тільки позбавляє її можливості фінансувати свої військові зусилля, а й знижує обсяг доходів від одного з ключових експортних товарів.

Російський Сизранський нафтопереробний завод "Роснефти" призупинив свою роботу 19 лютого. Одне з двох неназваних джерел у галузі повідомило журналістам, що "перероблення тимчасово припинено на ЕЛОУ-6 через пожежу". НПЗ у Самарі зазнав кількох українських атак протягом 2024 року і розташований приблизно за 700 кілометрів від російсько-українського кордону.

Андрій Коваленко, голова українського Центру протидії дезінформації, написав, що НПЗ має "потужність перероблення 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розміром НПЗ у Російській Федерації", виробляє "пальне, авіаційний гас і бітум".

Удари БПЛА по російських НПЗ

Наприкінці січня російський Рязанський НПЗ також зупинив роботу. Двоє анонімних представників галузі повідомили Reuters у той час, що загорілося нафтосховище.

"Залізничне навантажувальне обладнання було пошкоджено. Навантаження залізницею не було, вони зупинили перероблення нафти", — йшлося в публікації. Ще одне джерело сказало, що НПЗ зупинив роботу, тому що не міг відвантажувати нафту.

Рязанський НПЗ переробляв 5% від загального обсягу у РФ у 2024 році. НПЗ "Лукойла" у Волгограді був змушений призупинити свою роботу після удару українського безпілотника 3 лютого. За даними Bloomberg, нещодавно він частково відновив видобуток нафти. Газопереробний завод "Газпрому" в Астрахані також закрив свої двері після удару БПЛА.

Активістська хакерська група Anonymous 24 писала про те, що "українські оборонні безпілотники успішно знищили російський Рязанський нафтопереробний завод. Вся російська нафтова промисловість демонтується Україною".

"Ще одна ніч і ще один випадок, коли українські безпілотники вдарили по російському нафтопереробному заводу. Цього разу метою став Сизранський НПЗ у Самарській області, приблизно за 400 миль від кордону з Україною. Кампанія зі знищення російської нафтової інфраструктури, схоже, набирає обертів", — написав у X 19 лютого Том Клоза, глобальний керівник енергетичного аналізу в OPIS.

Нагадаємо, що російські війська посилюють військову логістику і більше не залежатимуть від Кримського мосту завдяки запущеній залізниці з Ростова до Маріуполя.

Також повідомлялося, що експерт назвав чотири міста, які спробує окупувати РФ до старту мирних переговорів.