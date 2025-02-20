За даними Маріупольської міськради, російські окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт. За даними Петра Андрющенка, війська РФ почали спішно перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків.

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Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом і тимчасово окупованим Маріуполем. Маршрут Ростов-на-Дону — Маріуполь — Волноваха — Донецьк дозволить скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.

"Російські окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт із Ростова-на-Дону до Маріуполя. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", — йдеться в публікації.

У міськраді також зазначили, що росіяни продовжують будувати військову логістику навколо Маріуполя, і додали, що новий маршрут у "глибокому тилу" має спростити військову логістику і скоротити залежність армії РФ від Кримського мосту, який до цього слугував військовою переправою.

"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", — уточнили в Маріупольській міській раді.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 18 лютого повідомив, що російські війська почали поспіхом перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків — з Бердянсько-Маріупольського напрямку в бік Волновахи.

Військово-стратегічне значення залізниці до Маріуполя

"Дане будівництво може вказувати на підготовку окупантів до посилення логістики на південному напрямку, зокрема для оперативного перекидання техніки та особового складу", — повідомлялося в нещодавньому пості Андрющенка.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, план виправляння британських військових в Україну дасть змогу громадянам повернутися до спокійного життя.

Також повідомлялося, що голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував загрозу наступу російських військ на Запоріжжя.