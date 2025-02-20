ЗС РФ не залежатимуть від Кримського мосту: залізницю з Ростова до Маріуполя запустили
За даними Маріупольської міськради, російські окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт. За даними Петра Андрющенка, війська РФ почали спішно перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків.
Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом і тимчасово окупованим Маріуполем. Маршрут Ростов-на-Дону — Маріуполь — Волноваха — Донецьк дозволить скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.
"Російські окупанти побудували залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт із Ростова-на-Дону до Маріуполя. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", — йдеться в публікації.
У міськраді також зазначили, що росіяни продовжують будувати військову логістику навколо Маріуполя, і додали, що новий маршрут у "глибокому тилу" має спростити військову логістику і скоротити залежність армії РФ від Кримського мосту, який до цього слугував військовою переправою.
"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", — уточнили в Маріупольській міській раді.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 18 лютого повідомив, що російські війська почали поспіхом перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків — з Бердянсько-Маріупольського напрямку в бік Волновахи.
Військово-стратегічне значення залізниці до Маріуполя
"Дане будівництво може вказувати на підготовку окупантів до посилення логістики на південному напрямку, зокрема для оперативного перекидання техніки та особового складу", — повідомлялося в нещодавньому пості Андрющенка.
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Також повідомлялося, що голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував загрозу наступу російських військ на Запоріжжя.