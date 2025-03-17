"Довгий Нептун" уже в роботі: як нова ракета, про яку розповів Зеленський, відпрацювала по Туапсинському НПЗ

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Це відео заявляється як успішне застосування по Туапсинському НПЗ модернізованої дозвукової крилатої ракети Р-360, яка також часто називається як "Довгий Нептун", тобто ракета ПКРК "Нептун" зі збільшеною дальністю завдавання ударів до 500 км і більше.

Буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський згадував успішне випробування/застосування цієї ракети, а у 2024 році він зауважував можливість виробництва у 2025-му 3-х тисяч крилатих ракет. Можливо, йшлося тоді саме про них.

З огляду на відео я можу сказати, що на удар дроном явно це не схоже. Насамперед удар дроном не створює таку сильну первинну звукову хвилю, і вона за звучанням явно значно вища того, що створює 40–70 кг бойової частини. По-друге, буквально відразу відбулася повна детонація всього, як і вибухової речовини засобу ураження, так і вмісту резервуара, в той час, як під час удару меншої бойової частини відбувається процес зворотний — незначна детонація, а потім детонація вмісту резервуара з подальшим вигорянням.

Особисто для мене немає нічого дивного в тому, що саме ракета від ПКРК "Нептун" стала базою для подальшого створення далекобійного засобу ураження. Я завжди відстоював ПКРК "Нептун" і зауважував його перспективний розвиток, можливість багатофункціонального застосування як сухопутними, так і морськими та авіаційними носіями, з подальшим поліпшенням ТТХ і перевищенням дальності ураження в 500 км, в той час, як деякі "експерти", що користуються незаперечним авторитетом, цілеспрямовано топили українську розробку, як і багато інших, наприклад, САУ "Богдана"…

Якби не ці псевдоексперти, що живуть у своїх дивних і вкрай обмежених світах, ми б мали можливість такі удари завдавати по території Росії, вглиб на 500 і більше кілометрів, не у 2025-му році, а у 2022-му!

З одного боку, приємно дивитися на те, як Туапсинський НПЗ, що знаходиться за більш ніж 450 кілометрів від ЛБЗ, детонує і горить, а з іншого, як прикро, що зграя дятлів, які користувалися в минулому підвищеною увагою політичних сил і ЗМІ, гальмувала і топила наш ВПК довгі роки, поки півень не клюнув усіх у п’яту точку у 2022-му… А зараз усі такі патріоти, патріоти, ось прямо клейма немає де ставити!

А історія ж дуже скоро може повторитися…

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