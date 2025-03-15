Точний удар: Зеленський заявив про успішне застосування ракети "Нептун" на 1000 км (відео)

Для ураження якої саме цілі на території РФ було використано нову українську ракету, не уточнюється, проте циркулює думка, що нею було завдано удару по нафтопереробному заводу в Туапсе.

Related video

Удосконалена ракета "Нептун" пройшла випробування та успішне бойове застосування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нова українська ракета, точний удар. Дистанція — тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки", — йдеться в публікації глави держави в соцмережах.

Інформацію підтвердив і ресурс Defence Express, зазначивши, що вперше про "довгий" "Нептун" стало відомо наприкінці 2023 року. Тоді заступник глави оборонного відомства України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун". При цьому він не став озвучувати жодних деталей. Тоді ж ракета отримала неофіційну назву "довгий "Нептун"".

Улітку того ж року ЗМІ писали про те, що Сили оборони України вже застосовують модифікований "Нептун" із дальністю польоту 400 км і бойовою частиною в 350 кг для ударів по військових цілях окупаційних військ РФ. Серед них, нібито, успішно знищений ракетний комплекс С-400 у Криму в серпні 2023-го.

Наразі інформацію про те, якими є темпи виробництва нової зброї і де її вперше застосовано, не розголошують. Однак у деяких телеграм-каналах з'явилося припущення, що саме цією ракетою було завдано удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Туапсе. Підприємство не можуть загасити другу добу.

Раніше Фокус писав, що українська дрон-ракета "Пекло" стала вітчизняним ноу-хау у сфері БПЛА, а також розповідав, на що здатна українська крилата ракета "Трембіта".