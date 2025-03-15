Точный удар: Зеленский заявил об успешном применении ракеты "Нептун" на 1000 км (видео)

Для поражения какой именно цели на территории РФ была использована новая украинская ракета, не уточняется, однако циркулирует мнение, что ею был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

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Усовершенствованная ракета "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", – говорится в публикации главы государства в соцсетях.

Информацию подтвердил и ресурс Defence Express, отметив, что впервые о "длинном" "Нептуне" стало известно в конце 2023 года. Тогда заместитель главы оборонного ведомства Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что идет работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун". При этом он не стал озвучивать никаких деталей. Тогда же ракета получила неофициальное название "длинный "Нептун"".

Летом того же года СМИ писали о том, что Силы обороны Украины уже применяют модифицированный "Нептун" с дальностью полета 400 км и боевой частью в 350 кг для ударов по военным целям оккупационных войск РФ. Среди них, якобы, успешно уничтоженный ракетный комплекс С-400 в Крыму в августе 2023-го.

На данный момент информация о том, какими являются темпы производства нового оружия и где оно впервые применено, не разглашаются. Однако в некоторых телеграмм-каналах появилось предположение, что именной этой ракетой был нанесен удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Туапсе. Предприятие не могут потушить вторые сутки.

Ранее Фокус писал, что украинская дрон-ракета "Пекло" стала отечественным ноу-хау в сфере БПЛА, а также рассказывал, на что способна украинская крылатая ракета "Трембита".