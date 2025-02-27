Украинская дрон-ракета "Пекло" стала отчественным ноу-хау в сфере БПЛА

Разработка представляет собой малогабаритную крылатую ракету наземного базирования с традиционной схемой. Это компактное и дальнобойное оружие, способное поражать вражеские цели на расстоянии до 700 км.

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Украина представила свою новую крылатую ракету "Пекло", которая уже поступила в серийное производство и даже применялась в боевых условиях. В официальных источниках ее называют "дроном-ракетой", однако опубликованные фотографии указывают на то, что речь идет именно о крылатой ракете малых габаритов. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении данного вида вооружения.

Характеристики и применение оружия

Согласно имеющимся данным, оружие способно поражать цели на расстоянии до 700 км при максимальной скорости 700 км/ч. Хотя точные размеры ракеты не раскрываются, по официальным фотографиям можно предположить, что ее длина и размах крыла составляют примерно 2 метра.

Масса боевой части, вероятно, не превышает 50 кг, что обусловлено компактными габаритами ракеты. Для сравнения можно привести американскую ракету Barracuda от компании Anduril, имеющую схожие характеристики.

Ракета оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем с тягой от 400 до 600 Н, вес которого составляет около 4–8 кг. Максимальная тяга может достигать 1500 Н при массе двигателя до 17 кг.

Корпус "Пекло" выполнен из металлических панелей с использованием заклепок, что обеспечивает прочность и технологичность конструкции. Крыло фиксированное, что упрощает конструкцию и снижает вес, а V-образное хвостовое оперение способствует дополнительной экономии массы.

На корпусе ракеты заметны элементы, указывающие на наличие систем спутниковой навигации и инерциального наведения. На носовой части расположен приемник воздушного давления для измерения скорости полета. Также возможно использование систем корреляции рельефа местности, таких как TERCOM или DSMAC, для повышения точности наведения.

По словам президента Владимира Зеленского, "Пекло" уже успешно применялась против российских оккупантов, однако цели противника не уточнялись.

Более подробно об отечественной ракете "Пекло" читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".