Українська дрон-ракета "Пекло" стала вітчизняним ноу-хау у сфері БПЛА

Розробка являє собою малогабаритну крилату ракету наземного базування з традиційною схемою. Це компактна і далекобійна зброя, здатна вражати ворожі цілі на відстані до 700 км.

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Україна представила свою нову крилату ракету "Пекло", яка вже надійшла в серійне виробництво і навіть застосовувалася в бойових умовах. В офіційних джерелах її називають "дроном-ракетою", проте опубліковані фотографії вказують на те, що йдеться саме про крилату ракету малих габаритів. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування цього виду озброєння.

Характеристики та застосування зброї

Згідно з наявними даними, зброя здатна вражати цілі на відстані до 700 км за максимальної швидкості 700 км/год. Хоча точні розміри ракети не розкриваються, за офіційними фотографіями можна припустити, що її довжина і розмах крила становлять приблизно 2 метри.

Маса бойової частини, ймовірно, не перевищує 50 кг, що зумовлено компактними габаритами ракети. Для порівняння можна навести американську ракету Barracuda від компанії Anduril, що має схожі характеристики.

Ракета оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном з тягою від 400 до 600 Н, вага якого становить близько 4-8 кг. Максимальна тяга може досягати 1500 Н при масі двигуна до 17 кг.

Корпус "Пекло" виконано з металевих панелей з використанням заклепок, що забезпечує міцність і технологічність конструкції. Крило фіксоване, що спрощує конструкцію і знижує вагу, а V-подібне хвостове оперення сприяє додатковій економії маси.

На корпусі ракети помітні елементи, що вказують на наявність систем супутникової навігації та інерціального наведення. На носовій частині розташований приймач повітряного тиску для вимірювання швидкості польоту. Також можливе використання систем кореляції рельєфу місцевості, таких як TERCOM або DSMAC, для підвищення точності наведення.

За словами президента Володимира Зеленського, "Пекло" вже успішно застосовували проти російських окупантів, проте цілі противника не уточнювали.

Детальніше про вітчизняну ракету "Пекло" читайте в нашому матеріалі "3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".