"Паляница" и Р-360 "Нептун": Украина вышла на серийное производство ракет, — Умеров

В Италии нарастили мощности заводов для производства оружия для ВСУ, а Бельгия наладила выпуск зенитных ракет в Украине, сообщил глава Минобороны Рустем Умеров. Министр перечислил свои достижения на должности.

Украина продолжает масштабировать производство и модернизацию дальнобойных ракет, поскольку это дает возможность действовать самостоятельно, не оглядываясь на западных партнеров, во время ударов по целям в РФ. По состоянию на декабрь 2024 года при поддержке Минобороны наладили выпуск ракет "Паляница" и Р-360 для комплекса "Нептун". О деталях ракетной программы и о других направлениях деятельности министерства его глава, Рустем Умеров, написал в блоге на портале "Левый берег".

Умеров начал с того, что отметил важность развития вооруженной промышленности в целом и ракетной программы. Среди прочего, чиновник напомнил, что ракетами украинского производства можно бить по любым достижимым целям и не согласовывать каждый шаг с партнерами. Министр перечислил, что было сделано в данном направлении во времена его пребывания в должности:

изготовили 100 украинских ракет — распределение по типам не уточняется. Это сделали благодаря "Минобороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы в ракетостроении";

крылатые ракеты Р-360 "Нептун" — восстановили и масштабировали серийное производство. Кроме того, Умеров заявил, что ракеты модернизировали и они теперь могут лететь еще дальше;

ракеты "Паляница" — частный стартап, который благодаря поддержке министерства вышел на серийное производство, заверил чиновник;

совместный проект с Италией для наращивания мощностей производства оружия;

совместный проект с Бельгией для производства зенитных ракет в Украине.

Министр также рассказал о двух институтах, которые в Минобороны занимаются ракетами. Первый из них — это Департамент сопровождения ракетных проектов и средств ПРО. Второй — Главное управление развития ракетных программ.

На странице Facebook Умерова не публиковался рассказ о ракетах и оборонных программах, о которых министр написал на портале.

Ракеты ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о возможности применения украинских ракет по целям в РФ. Аналитики портала Defense Express на основе данных о дальности "Паляницы" назвали склады Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), до которых достанет эта ракета. Дальность — до 750 км, то есть в пределах досягаемости — семь складов ГРАУ в радиусе от 100 до 700 км. По одному из этих складов, в Торопце Тверской области, 18 сентября прилетели украинские средства поражения, началась детонация на площадках с 30 тыс. ракет и снарядов ВС РФ. В июне 2024 года росСМИ уверяли, что ракета "Нептун" добралась до Ростовской области: летела по сложной траектории, как "Калибр", на высоте 50 м и на расстояние 400-800 км.

Напоминаем, 26 ноября издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о партии некачественных мин калибра 120 мм, которые получили бойцы ВСУ из-за возможной халатности Минобороны. Позже в Минстратегпроме посчитали, что речь идет о меньшем количестве мин, а не о 100 тыс., как упоминалось в расследовании. Между тем 3 декабря журналист Юрий Николов сообщил о 23 млрд грн, которые Минобороны передало ГПСУ для закупки оружия.