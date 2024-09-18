Плюс более 500 "Шахедов" и 170 дальнобойных ракет в месяц: сколько оружия имеет РФ, — Forbes

По темпам производства в России лидируют ракеты типа Х-101 и "Искандер-М". Запасы оружия в стране-агрессоре достигают более 1400 единиц.

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Россия способна производить до 115 крылатых дальнобойных ракет в месяц, чтобы бить ими по энергообъектам в Украине. Об этом со ссылкой на неназванного собеседника в одной из разведывательных структур 18 сентября сообщили в Forbes.

Источник рассказал, что только за месяц страна-агрессор выпускает от 42 до 56 баллистических и от 90 до 115 крылатых дальнобойных ракет. Все они могут быть применены для глубоких ударов по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в РФ производят более 500 дронов-камикадзе типа Shahed-136 в месяц.

В издании подсчитали, что за месяц Россия получает от 132 до 171 дальнобойной ракеты. Примерно столько же ВС РФ потратили во время рекордного обстрела 26 августа, который обошелся Кремлю в 1,2-1,3 миллиарда долларов.

По темпам производства в месяц в РФ лидируют крылатые ракеты типа Х-101 и баллистика "Искандер-М" — от 40 до 50 единиц. На десяток единиц от них отстают крылатые ракеты морского базирования "Калибр" — от 30 до 40 единиц в месяц.

Крылатых ракет типа "Искандер-К" в России производят от 10 до 15 в месяц, а противокорабельных ракет "Оникс" — до 10. Аэробаллистические "Кинжалы" отстают по темпам производства, ведь их выпускают от 2 до 6.

Инфографика по производству оружия в РФ Фото: Forbes

По данным СМИ, производство ракет обходится стране-агрессору в 1,1 миллиарда долларов в месяц, а "Шахедов" — примерно 100 миллионов долларов.

Однако Россия также имеет запасы, которые достигают более 1400 единиц. В частности, речь идет о примерно 1220 крылатых и 245 баллистических ракет по состоянию на конец августа — начало сентября. Кроме того, более 60 баллистических ракет KN-23 враг получил от КНДР.

Напомним, эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов рассказал, что ВС РФ начали подвешивать FPV-дроны на другие БПЛА. Он подчеркнул, что появление такой технологии у врага является "тревожным знаком".

В ОТУВ "Харьков" проинформировали, что российские оккупанты начали разбрасывать новые мины. Корпуса для них враг печатает с помощью 3D-принтера.