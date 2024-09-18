Плюс понад 500 "Шахедів" та 170 далекобійних ракет на місяць: скільки зброї має РФ, — Forbes

За темпами виробництва у Росії лідирують ракети типу Х-101 та "Іскандер-М". Запаси зброї у країні-агресорці сягають понад 1400 одиниць.

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Росія здатна виробляти до 115 крилатих далекобійних ракет на місяць, щоб бити ними по енергооб’єктах в Україні. Про це з посиланням на неназваного співрозмовника в одній з розвідних структур 18 вересня повідомили у Forbes.

Джерело розповіло, що лише за місяць країна-агресорка випускає від 42 до 56 балістичних та від 90 до 115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть бути застосовані для глибоких ударів по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, у РФ виробляють понад 500 дронів-камікадзе типу Shahed-136 на місяць.

У виданні підрахували, що за місяць Росія отримує від 132 до 171 далекобійної ракети. Приблизно стільки ж ЗС РФ витратили під час рекордного обстрілу 26 серпня, який обійшовся Кремлю у 1,2-1,3 мільярда доларів.

За темпами виробництва на місяць у РФ лідирують крилаті ракети типу Х-101 та балістика "Іскандер-М" — від 40 до 50 одиниць. На десяток одиниць від них відстають крилаті ракети морського базування "Калібр" — від 30 до 40 одиниць на місяць.

Крилатих ракет типу "Іскандер-К" в Росії виробляють від 10 до 15 на місяць, а протикорабельних ракет "Онікс" — до 10. Аеробалістичні "Кинджали" пасуть задніх за темпами виробництва, адже їх випускають від 2 до 6.

Інфографіка щодо виробництва зброї в РФ Фото: Forbes

За даними ЗМІ, виробництво ракет обходиться країні-агресорці у 1,1 мільярда доларів на місяць, а "Шахедів" — приблизно 100 мільйонів доларів.

Однак Росія також має запаси, які сягають понад 1400 одиниць. Зокрема, йдеться про приблизно 1220 крилатих та 245 балістичних ракет станом на кінець серпня — початок вересня. Окрім того, понад 60 балістичних ракет KN-23 ворог отримав від КНДР.

Нагадаємо, експерт із радіотехнологій "Флеш" Сергій Бескрестнов розповів, що ЗС РФ почали підвішувати FPV-дрони на інші БПЛА. Він підкреслив, що поява такої технології у ворога є "тривожним знаком".

В ОТУВ "Харків" проінформували, що російські окупанти почали розкидати нові міни. Корпуси для них ворог друкує за допомогою 3D-принтера.