Минобороны передало 23 миллиарда пограничникам для закупки оружия для ВСУ, — СМИ

29 ноября премьер-министр Шмыгаль по представлению министра обороны Умерова принял уникальное решение: Государственная пограничная служба получила 23 миллиарда гривен Минобороны для закупки оружия для Минобороны. Об этом впервые заявил военный эксперт и журналист Сергей Згурец, передают "Украинские новости".

Автор проекта "Наші гроші" Юрий Николов называет это "крупнейшей "одноразовой" аферой этого года".

Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко исследовала, почему так быстро правительство решило перебросить деньги из Минобороны в ГПСУ. "Стоит разобраться со следующим логическим вопросом: а кто будет поставлять для ГПСУ? Контракт на поставку получит польская компания "PHU Lechmar"." "Поляки предложили пограничникам кучу снарядов, мин и боеприпасов для реактивной артиллерии. У поляков нет никакого своего производства. Это чистые "купи-продай"" — пишет Юрий Николов. "И в этом месте в Минобороны должен был сработать рефлекс — отдать вопрос на проработку собственному "Агентству оборонных закупок". Оно вообще существует именно для того, чтобы покупать оружие в больших объемах, отжимать цену вниз, проверять с кем имеют дело — с проходимцами или честным предложением имеющегося оружия. Ну и потом передавать его для ВСУ."

"Предложенные от польского посредника цены являются большим по определенным номенклатурам, чем те, что закупались Украиной до сих пор. Странным является требование осуществления предварительной оплаты в 100% — не только для имеющихся боеприпасов, но даже для тех, которые планируется поставить в 2025 году с производства", — пишет Сергей Згурец.

"Умеров попросил забрать деньги из собственного "Агентства оборонных закупок", созданного именно для отсечения сомнительных поставщиков." — пишет Юрий Николов. "Поэтому вся эта история оставляет очень субъективное впечатление, что большие деньги надо было передать под конкретную структуру, плюс очень хотелось еще раз показать неэффективным Агентство оборонных закупок", — заключает в своей статье Татьяна Николаенко.