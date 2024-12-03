Міноборони передало 23 мільярди прикордонникам для закупівлі зброї для ЗСУ, - ЗМІ

29 листопада прем'єр-міністр Шмигаль за поданням міністра оборони Умєрова ухвалив унікальне рішення: Державна прикордонна служба отримала 23 мільярди гривень Міноборони для закупівлі зброї для Міноборони. Про це вперше заявив військовий експерт та журналіст Сергій Згурець, передають "Українські новини".

Автор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов називає це "найбільшою "одноразовою" аферою цього року".

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко дослідила, чому так швидко уряд вирішив перекинути гроші з Міноборони в ДПСУ. "Варто розібратись з наступним логічним питанням: а хто постачатиме для ДПСУ? Контракт на постачання отримає польська компанія "PHU Lechmar"." "Поляки запропонували прикордонникам купу снарядів, мін і боєприпасів для реактивної артилерії. У поляків немає ніякого свого виробництва. Це чисті "купи-продай"" — пише Юрій Ніколов. "І в цьому місці в Міноборони мав спрацювати рефлекс – віддати питання на опрацювання власній "Агенції оборонних закупівель". Вона взагалі існує саме для того, щоб купувати зброю у великих обсягах, віджимати ціну вниз, перевіряти з ким мають справу – з проходимцями чи чесною пропозицією наявної зброї. Ну і потім передавати її для ЗСУ."

"Запропоновані від польського посередника ціни є більшим за певними номенклатурами, ніж ті що закуповувались Україною до цього часу. Дивною є вимога здійснення попередньої оплати у 100 % — не тільки для наявних боєприпасів, але навіть для тих, які планується поставити у 2025 році з виробництва", — пише Сергій Згурець.

"Умєров попросив забрать гроші з власної "Агенції оборонних закупівель", створеної саме для відсікання сумнівних постачальників." — пише Юрій Ніколов. "Тому вся ця історія залишає дуже суб’єктивне враження, що великі гроші треба було передати під конкретну структуру, плюс дуже хотілось вкотре показати неефективним Агенцію оборонних закупівель" — підсумовує у своїй статті Тетяна Ніколаєнко.