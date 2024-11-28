Некачественные мины для ВСУ: в Минстратегпроме насчитали таких 24 тысячи и вернут их производителю

Минстратегпром издал приказ о проведении проверки боеприпасов. Комиссия работала почти 2 недели и пришла к выводу, что произошло нештатное срабатывание нескольких компонентов изделия.

Эксперты Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины проверили жалобы бойцов на некачественные мины и обнаружили партию действительно бракованных боеприпасов. Их насчитали более 24 тысяч. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов. Между тем, 20 ноября этого года один из заводов-производителей получил от Командования Сил логистики ВСУ рекламацию на 120-мм мины согласно установленному порядку.

Отмечается, что Минстратегпром и Минобороны проработали вместе недостатки в своей работе, а мины последних партий прошли повторную проверку.

Из-за жалоб от бойцов на некачественные мины еще 8 ноября Минстратегпром издал приказ о проведении проверки, с привлечением должностных лиц Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ЦНИИ ВСУ, СБУ. Комиссия работала почти 2 недели и пришла к выводу, что действительно есть нештатное срабатывание нескольких компонентов изделия.

"В результате часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества. На сегодня, из партий общим количеством 54 тыс. мин, по которым было подозрение по нештатному срабатыванию, возврату подлежит примерно 24 тыс. мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году", — сообщили в Минстратегпроме.

Комиссия составила соответствующий акт, согласно которому некачественные мины заменят, а заводы-производители усилят контроль качества продукции на всех этапах производства, начиная с получения покупных компонентов.

Между тем Минобороны изымает изделия из указанной партии, а завод-производитель заменяет их на качественные образцы.

Напомним, что после серии жалоб и публикаций в СМИ Минобороны собрало совещание и отозвало партию в 100 тысяч мин и назначило проверку завода-производителя. Новое производство и отправка военным партии снарядов займет еще два-три месяца.

26 ноября стало известно, что военнослужащие пожаловались на мины, которые распадаются в руках, промахиваются, не вылетают из миномета и не взрываются. Расследователь Юрий Николов выяснил, что была отозвана партия в 100 тысяч снарядов, а новой защитникам придется ждать два-три месяца.