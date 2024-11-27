Новый скандал в оборонке: в чем виноват Рустем Умеров и кто ответит за бракованные мины

Резонансная ситуация с поставкой военным некачественных мин ударит по имиджу высокопоставленных чиновников. В Верховной Раде кадровые решения всерьез не обсуждали, ожидаются результаты проверок. Фокус выяснил, с чем связана инициатива отставки главы Минобороны и кому это выгодно.

Скандал с бракованными минами калибра 120 мм, выпущенными на заводе госкомпании "Украинская оборонная промышленность" по заказу Министерства обороны и Генштаба Украины, набирает обороты. Подчиненные министра Рустема Умерова отвечали за контроль качества мин, но скрыли проблемы производителя. Неизвестно, сколько бы это длилось, если бы военные не разместили в соцсетях видео с нерабочими снарядами, писал журналист-расследователь Юрий Николов.

После серии жалоб и публикаций в СМИ Минобороны все же собрало совещание, отозвало партию в 100 тысяч мин и назначило проверку завода-производителя. Новое производство и отправка военным партии снарядов займет еще два-три месяца.

Главное управление технического оценивания и контроля качества вооружения и военной техники Минобороны обязано было заранее проверить возможности завода по производству вооружения для ВСУ. Для этого на заводах сидят так называемые военные представители, которые подчиняются Умерову.

Однако из отчета военпреда Минобороны исчезли данные об отсутствии серийного производства взрывателя М-12, что стало одной из причин катастрофы. В Минобороны заявили, что активно расследуют причины несрабатывания мин. Военные прекратили использовать некачественные мины и вскоре получат импортные аналоги.

Предварительные результаты расследования показали, что возможными причинами дефектов могли быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий их хранения. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в отношении ответственных чиновников обещают принять кадровые решения.

Разберутся с подчиненными: почему Умерова не уволят

Последствия скандала бьют по имиджу Рустема Умерова. Нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал проект постановления с предложением отправить министра в отставку. Политик указывает на проблемы не только с минами, но и выстрелами калибра 122 мм. В феврале 2024 года Агентство оборонных закупок проавансировало 49,5 млрд гривен на снабжение боеприпасами калибров 152/122 мм.

"Выстрел 122 мм в количестве 250 тысяч штук до конца года, начиная с мая, должно было поставить одно оборонное предприятие, еще 50 тысяч — другое. Из всей партии только второе предприятие смогло поставить 20 тысяч штук. А может, там есть что-то, чего мы не знаем? Что делать теперь? У нас нет боекомплекта, который нам нужен прямо сейчас для обороны Покровска, Купянска и т.д. Чем занимается министр обороны?" — спрашивает политик.

Однако в Раде далеко не все разделяют столь радикальную точку зрения. По словам члена оборонного комитета Верховной Рады Федора Вениславского, возможность увольнения министра обороны из-за скандала с боеприпасами всерьез не обсуждали.

"Вероятно, Алексей Гончаренко руководствуется собственными мотивами, подавая такие проекты постановления. Не думаю, что данный проект имеет перспективы. Когда мы говорим о минах, все же это больше компетенция Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Подчиненные ведомству предприятия задействованы в производственных процессах", — говорит нардеп Фокусу.

Однако не стоит снимать все вопросы с Минобороны: военные представители, подчиненные министерству, должны пояснить, как они пропустили негодную партию мин. Параллельно идет расследование уголовных дел и результаты по ним скоро представят, добавил он.

Вениславский также отмечает отсутствие намерений уволить назначенного в сентябре 2024 года на должность главы Минстратегпрома Германа Сметанина.

"Причины произошедшего устраняются, мины заменяют, далее будет штатная работа. Теперь будут тщательнее проверять качество мин, условия их производства, хранения и применения", — замечает он.

Собеседники Фокуса, близкие к Минобороны уверяют, что неправильное хранение мин в заводских условиях или на военных складах не послужат основанием для увольнения министра обороны. Стоит сначала разобраться, на каком этапе выявили проблемы: на заводе или во время передачи снарядов военным.

"Определенная группа лиц может быть заинтересована в смене министра. Вот они и делают все для его увольнения: подбираются материалы для показа его некомпетентности. Огромное министерство имеет и огромные проблемы, часть из которых прешли в наследство от экс-главы ведомства Алексея Резникова. Говоря о проблемах с производством вооружений нужно вспомнить также Сметанина и внештатного советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина", — указывает источник.

Восстание оппозиции: с чем связана инициатива отставки Умерова?

Проект постановления с предложением уволить Рустема Умерова, по убеждению политолога Владимира Фесенко, представляет собой демонстрацию оппозиционного жеста без конкретных последствий.

В Офисе президента не планируют снимать министра с должности. Серьезное значение имела бы регистрация подобного документа представителями партии "Слуга народа", которые близки к Банковой, поясняет он Фокусу.

Слухи и утечки из Офиса президента на уровне истории с увольнением руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могут иметь последствия, продолжил Фесенко.

"Такие вещи могут заслуживать внимания, и то предварительно лучше проверить. Скандал с минами использован в политических целях: в обществе и политикуме накопились недовольства деятельностью Умерова, поле для пиара огромное", — заключил политолог.

Стоит отметить, что Рустем Умеров вместе с делегацией отправился в Сеул. В столице Южной Кореи он проведет переговоры о предоставлении Киеву военной помощи, пишет агентство Reuters.

Украинская делегация уже встретилась с советником по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сиком. Чиновники успели обменяться мыслями о ходе войны в Украине. Ожидается, что делегация 27 ноября встретится с президентом страны Юн Сок Елем.

Согласно последним опросам общественного мнения, Сеул выступает против прямых поставок оружия Украине, несмотря на запросы Киева и его союзников. Тем не менее, с украинской стороной уже договорились обмениваться разведданными по отправке войск Северной Кореи в Россию.

Фокус ранее выяснял, настала ли критическая фаза войны в Украине. В Киеве ожидают наращивание наступления ВС РФ на южном и восточном фронтах.

В США одобрили передачу Украине противопехотных мин из-за угрозы российского прорыва. ВСУ получат "нестойкие" мины, которые через некоторое время дезактивируются и станут неопасными для гражданских.