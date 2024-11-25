Замена на "более лояльную к власти персону": Буданова могут уволить, — СМИ

Источник на Банковой сообщил об "объективных неправильных решениях" руководителя ГУР Кирилла Буданова. В СБУ прокомментировали слухи относительно того, кому готовят должность.

В Офисе президента хотят увольнения руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Должность хотят отдать "более лояльной к власти персоне". Об этом 25 ноября сообщили в NV со ссылкой на источник в секторе безопасности.

Отмечается, попытки уволить начальника ГУР могут активизироваться в декабре. Неназванный собеседник рассказал, что больше всего процесс лоббируют руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Последний якобы может заменить Буданова в должности.

В то же время источник на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления главы разведки навредили Украине. В частности, речь о спецоперации в Африке, слова о "кофе в Крыму" или оборонные закупки за рубежом.

"Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — добавил собеседник.

Официального комментария Офиса президента журналистам получить не удалось. Однако в пресс-службе СБУ информацию о планах назначения Поклада руководителем ГУР опровергли.

В ведомстве отметили, что "информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику". Там уточнили, что тематика ИПСО довольно широкая — от теорий заговора и "сенсаций" относительно дел на фронте до кадровых перестановок и конфликтов чиновников.

"Такие информационные вбросы российских спецслужб являются полностью безосновательными и используются врагом исключительно для достижения собственных целей. Слухи о блокировании каких-то подразделений ГУР или других составляющих Сил обороны являются одним из элементов вражеской стратегии. В частности, и для того, чтобы создать искусственное напряжение между военным руководством нашего государства", — объяснили в службе.

В СБУ заверили, что слухи не имеют основания.

Какую должность получит Буданов, если его все же уволят, неизвестно. Однако неназванный представитель сектора безопасности передал, что разведчик не стремится возглавлять ВСУ и не видит себя послом.

Напомним, в конце сентября сообщалось о масштабной кадровой чистке в Минобороны. По данным СМИ, без предупреждения Кирилла Буданова были уволены двое заместителей руководителя ГУР.

Вскоре появилась информация, что Буданова думают уволить из разведки и отправить послом за границу. Однако министр обороны Рустем Умеров заверил нардепов, что вопрос замены главы ГУР "не обсуждается".