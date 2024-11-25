Заміна на "більш лояльну до влади персону": Буданова можуть звільнити, — ЗМІ

Джерело на Банковій повідомило про "об'єктивні неправильні рішення" керівника ГУР Кирила Буданова. У СБУ прокоментували чутки щодо того, кому готують посаду.

В Офісі президента прагнуть звільнення керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Посаду хочуть віддати "більш лояльній до влади персоні". Про це 25 листопада повідомили у NV з посиланням на джерело у секторі безпеки.

Зазначається, спроби звільнити начальника ГУР можуть активізуватись у грудні. Неназваний співрозмовник розповів, що найбільше процес лобіюють керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Останній нібито може замінити Буданова на посаді.

Водночас джерело на Банковій зазначило, що деякі публічні кроки та заяви голови розвідки нашкодили Україні. Зокрема, мова про спецоперації в Африці, слова про "каву в Криму" або оборонні закупівлі за кордоном.

"Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить", — додав співрозмовник.

Офіційного коментаря Офісу президента журналістам отримати не вдалося. Однак у пресслужбі СБУ інформацію про плани призначення Поклада керівником ГУР спростували.

У відомстві зауважили, що "інформаційні вкиди щодо заступника глави СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику". Там уточнили, що тематика ІПСО доволі широка — від теорій змови та "сенсацій" щодо справ на фронті до кадрових перестановок і конфліктів посадовців.

"Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними й використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним з елементів ворожої стратегії. Зокрема, і для того, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави", — пояснили в службі.

У СБУ запевнили, що чутки не мають підґрунтя.

Яку посаду отримає Буданов, якщо його все ж звільнять, невідомо. Однак неназваний представник сектору безпеки передав, що розвідник не прагне очолювати ЗСУ та не бачить себе послом.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялось про масштабну кадрову чистку в Міноборони. За даними ЗМІ, без попередження Кирила Буданова були звільнені двоє заступників керівника ГУР.

Невдовзі з’явилась інформація, що Буданова думають звільнити з розвідки й відправити послом за кордон. Однак міністр оборони Рустем Умєров запевнив нардепів, що питання заміни голови ГУР "не обговорюється".