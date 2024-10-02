Заміна керівника ГУР: у Раді розказали, чи відправлять Буданова у відставку

За словами народного обранця Юрія Мисягіна, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що питання звільнення Кирила Буданова "на сьогодні не обговорюється".

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Питання відставки начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова наразі не обговорюється. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у середу, 2 жовтня.

Напередодні у понеділок відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, членом якого є Мисягін. За його словами, зібрання не було закритим, тому він може оприлюднити подробиці.

"На засіданні був присутній міністр оборони Рустем Умеров, і його попросили прокоментувати новини, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова. На що шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється", — написав депутат.

Фото: Мисягін / Telegram

Нагадаємо, 29 вересня видання NV з посиланням на поінформоване джерело у силових структурах повідомило, Кирило Буданов, який очолює ГУР з 2020 року, може найближчим часом покинути посаду. Анонімний співрозмовник заявив, що "такий варіант існує". Буданов нібито має стати послом. Журналістам не вдалося отримати офіційний коментар ГУР.

20 вересня видання "Бабель" писало, що міністр оборони Рустем Умєров міг звільнити двох заступників Кирила Буданова. Це рішення, ймовірно, не узгоджували з керівником ГУР.

Співрозмовники Фокусу розповіли про ослаблення позицій Буданова. Відомо, що державне підприємство "Спецтехноекспорт", яке відповідає за військові закупівлі за кордоном, переходить від ГУР до Міноборони.