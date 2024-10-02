Замена руководителя ГУР: в Раде рассказали, отправят ли Буданова в отставку

По словам народного избранника Юрия Мысягина, министр обороны Рустем Умеров заявил, что вопрос увольнения Кирилла Буданова "на сегодня не обсуждается".

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Вопрос отставки начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова пока не обсуждается. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в среду, 2 октября.

Накануне в понедельник состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, членом которого является Мысягин. По его словам, собрание не было закрытым, поэтому он может обнародовать подробности.

"На заседании присутствовал министр обороны Рустем Умеров, и его попросили прокомментировать новости, которые появляются в информационном пространстве относительно замены главы ГУР Украины Кирилла Буданова. На что уважаемый министр ответил, что на сегодня этот вопрос не обсуждается", — написал депутат.

Фото: Мысягин / Telegram

Напомним, 29 сентября издание NV со ссылкой на информированный источник в силовых структурах сообщило, Кирилл Буданов, который возглавляет ГУР с 2020 года, может в ближайшее время покинуть должность. Анонимный собеседник заявил, что "такой вариант существует". Буданов якобы должен стать послом. Журналистам не удалось получить официальный комментарий ГУР.

20 сентября издание "Бабель" писало, что министр обороны Рустем Умеров мог уволить двух заместителей Кирилла Буданова. Это решение, вероятно, не согласовывали с руководителем ГУР.

Собеседники Фокуса рассказали об ослаблении позиций Буданова. Известно, что государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", которое отвечает за военные закупки за рубежом, переходит от ГУР к Минобороны.