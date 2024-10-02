Ослабление позиций Буданова. Зачем Минобороны забирает "Спецтехноэкспорт" из подчинения ГУР

Главное управление разведки лишают структуры, отвечающей за военные закупки за рубежом. В конце сентября министр обороны Рустем Умеров увольняет двух заместителей главы ГУР без согласования с ним. Собеседники Фокуса уверены в начале ослабления позиций главы Кирилла Буданова.

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В Министерстве обороны Украины назревает реформа системы оборонных закупок. Глава министерства Рустем Умеров объявил об изменениях, которые коснутся трех закупочных военных структур. Одна из них — "Спецтехноэкспорт" — перейдет из подчинения Главного управления разведки, которым управляет Кирилл Буданов, непосредственно в Минобороны.

Вся система Министерства обороны, включая Вооруженные силы, ГУР и Государственную специальную службу транспорта, является "закрытым периметром" в режиме военного положения, подчеркнул Умеров.

"Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", — рассказал министр о задачах.

Рабочие процессы Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла будут приближать к стандартам НАТО. В ближайшее время создадут наблюдательные советы для обеих структур, а представление в Кабмин запланировано на текущей неделе, добавил министр обороны.

Умеров не уточнил, кто может войти в состав наблюдательных советов при двух структурах военного министерства.

Что не так со "Спецтехноэкспортом"?

"Спецтехноэкспорт" — особая государственная компания, ведущая экспортно-импортные отношения в области вооружений с 1998 года. Кабмин передал предприятие в сферу управления Главного управления разведки Министерства обороны постановлением от 12 августа 2022 года.

Директором "Спецтехноэкспорта" является Алексей Петров, бывший глава департамента контрразведки СБУ. Еще в 2019 году журналисты проекта Bigus выяснили, что его родственники владеют многочисленными квартирами, домами и земельными участками.

Стоит напомнить, что в конце сентября 2024 года Умеров уволил двух замов Буданова, причем без согласования с ним. Источники СМИ озвучивали разные причины, включая влияние на главу военной разведки. Очевидно, история с передачей "Спецтехноэкспорта" в подчинение Минобороны также связана с ослаблением позиций главы ГУР, уверены опрошенные Фокусом эксперты.

По словам бывшего сотрудника СБУ, эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, решение о передаче "Спецтехноэкспорта" является правильным. Военная разведка должна обеспечивать информацией высшее военное руководство Украины, проводить диверсионные и специальные операции.

"ГУР — это не про экономику. Объединять задачи планирования уникальных операций с закупочными процессами — не продуктивно. Желательно, чтобы после реформ создали прозрачную закупочную структуру. Насколько это возможно в условиях войны", — делится он мнением с Фокусом.

Опыт Пентагона: как проверять расходы Минобороны

Минобороны Украины, по убеждению эксперта, способно наладить более прозрачный процесс, так как в случае с закупками ГУР любые детали "совершенно секретны".

"Спецтехноэкспорт" закупает вооружение в других странах, суммы там космические. Нужно максимально выводить в свет ее деятельность, особенно если речь идет о закупках в странах Запада. Наличие посредников значительно повышает стоимость товаров", — объясняет он.

Собеседники издания уверены в необходимости парламентского контроля над военными закупками. Политолог Игорь Рейтерович приводит в пример опыт США, где благодаря контролю Конгресса за деятельностью Пентагона удается снизить коррупцию в сфере обороны.

"Конгрессмены создают комиссии для проверок целевого использования средств. Программы Пентагона закрыты, но в конце года устраивается аудит. По итогам проверок принимаются, в том числе, кадровые решения", — комментирует Фокусу аналитик.

Имеющие доступ к гостайне будут принимать решения о закупках, а общественные советы и ряд некоммерческих организаций проверят целевые траты постфактум. Доступ к секретной информации общественники и наблюдатели не получат, продолжает он.

Общественный совет при министерстве обеспечит доступ международных доноров к независимому контролю. Некоммерческие организации станут посредниками между Киевом и западными партнерами, добавляет Рейтерович.

"В идеале мы говорим о борьбе с коррупцией, но эффективность нужно оценивать по результатам. Не должно быть закрытой структуры при Минобороны с новыми коррупционными схемами", — резюмирует эксперт.

Напомним, с 16 августа по 16 сентября Агентство оборонных закупок отправило ВСУ всего 50 дронов Mavic 3T. Глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко говорил, что ранее на фронт такие БПЛА поступали тысячами.

В марте 2024 года в Финляндии задержали подозреваемых в отмывании 5,7 млн евро на закупках амуниции для ВСУ. Украинские военные не получили 5 тысяч бронежилетов, а мошенники обзавелись новыми автомобилями и домами.