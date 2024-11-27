Новий скандал в оборонці: у чому винен Рустем Умєров і хто відповість за браковані міни

Резонансна ситуація з постачанням військовим неякісних мін вдарить по іміджу високопоставлених чиновників. У Верховній Раді кадрові рішення всерйоз не обговорювали, очікуються результати перевірок. Фокус з'ясував, із чим пов'язана ініціатива відставки голови Міноборони і кому це вигідно.

Скандал із бракованими мінами калібру 120 мм, випущеними на заводі держкомпанії "Українська оборонна промисловість" на замовлення Міністерства оборони і Генштабу України, набирає обертів. Підлеглі міністра Рустема Умєрова відповідали за контроль якості мін, але приховали проблеми виробника. Невідомо, скільки б це тривало, якби військові не розмістили в соцмережах відео з неробочими снарядами, писав журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Після серії скарг і публікацій у ЗМІ Міноборони все ж зібрало нараду, відкликало партію в 100 тисяч мін і призначило перевірку заводу-виробника. Нове виробництво і відправка військовим партії снарядів займе ще два-три місяці.

Головне управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння і військової техніки Міноборони зобов'язане було заздалегідь перевірити можливості заводу з виробництва озброєння для ЗСУ. Для цього на заводах сидять так звані військові представники, які підпорядковуються Умєрову.

Однак зі звіту військового представника Міноборони зникли дані про відсутність серійного виробництва детонатора М-12, що стало однією з причин катастрофи. У Міноборони заявили, що активно розслідують причини неспрацьовування мін. Військові припинили використовувати неякісні міни і незабаром отримають імпортні аналоги.

Попередні результати розслідування засвідчили, що можливими причинами дефектів могли бути неякісні порохові заряди або порушення умов їхнього зберігання. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, щодо відповідальних чиновників обіцяють ухвалити кадрові рішення.

Розберуться з підлеглими: чому Умєрова не звільнять

Наслідки скандалу б'ють по іміджу Рустема Умєрова. Нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував проєкт постанови з пропозицією відправити міністра у відставку. Політик вказує на проблеми не тільки з мінами, а й пострілами калібру 122 мм. У лютому 2024 року Агентство оборонних закупівель проавансувало 49,5 млрд гривень на постачання боєприпасів калібрів 152/122 мм.

"Постріл 122 мм у кількості 250 тисяч штук до кінця року, починаючи з травня, мало поставити одне оборонне підприємство, ще 50 тисяч — інше. З усієї партії тільки друге підприємство змогло поставити 20 тисяч штук. А може, там є щось, чого ми не знаємо? Що робити тепер? У нас немає боєкомплекту, який нам потрібен просто зараз для оборони Покровська, Куп'янська тощо. Чим займається міністр оборони?" — запитує політик.

Однак у Раді далеко не всі поділяють таку радикальну точку зору. За словами члена оборонного комітету Верховної Ради Федора Веніславського, можливість звільнення міністра оборони через скандал із боєприпасами всерйоз не обговорювали.

"Ймовірно, Олексій Гончаренко керується власними мотивами, подаючи такі проєкти постанови. Не думаю, що цей проєкт має перспективи. Коли ми говоримо про міни, все ж таки це більше компетенція Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Підпорядковані відомству підприємства задіяні у виробничих процесах", — говорить нардеп Фокусу.

Однак не варто знімати всі питання з Міноборони: військові представники, підпорядковані міністерству, мають пояснити, як вони пропустили непридатну партію мін. Паралельно триває розслідування кримінальних справ і результати за ними скоро представлять, додав він.

Веніславський також зазначає відсутність намірів звільнити призначеного у вересні 2024 року на посаду голови Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

"Причини події усуваються, міни замінюють, далі буде штатна робота. Тепер будуть ретельніше перевіряти якість мін, умови їхнього виробництва, зберігання та застосування", — зауважує він.

Співрозмовники Фокуса, близькі до Міноборони, запевняють, що неправильне зберігання мін у заводських умовах або на військових складах не стануть підставою для звільнення міністра оборони. Варто спочатку розібратися, на якому етапі виявили проблеми: на заводі чи під час передачі снарядів військовим.

"Певна група осіб може бути зацікавлена у зміні міністра. Ось вони і роблять усе для його звільнення: підбираються матеріали для показу його некомпетентності. Величезне міністерство має і величезні проблеми, частина з яких перейшла у спадок від ексглави відомства Олексія Резнікова. Говорячи про проблеми з виробництвом озброєнь, потрібно згадати також Сметаніна і позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишина", — вказує джерело.

Повстання опозиції: з чим пов'язана ініціатива відставки Умєрова?

Проєкт постанови з пропозицією звільнити Рустема Умєрова, на переконання політолога Володимира Фесенка, являє собою демонстрацію опозиційного жесту без конкретних наслідків.

В Офісі президента не планують знімати міністра з посади. Серйозне значення мала б реєстрація подібного документа представниками партії "Слуга народу", які близькі до Банкової, пояснює він Фокусу .

Чутки і витоки з Офісу президента на рівні історії зі звільненням керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова можуть мати наслідки, продовжив Фесенко.

"Такі речі можуть заслуговувати на увагу, і то попередньо краще перевірити. Скандал із мінами використано в політичних цілях: у суспільстві та політикумі накопичилися невдоволення діяльністю Умєрова, поле для піару величезне", — підсумував політолог.

Варто зазначити, що Рустем Умєров разом із делегацією вирушив до Сеула. У столиці Південної Кореї він проведе переговори про надання Києву військової допомоги, пише агентство Reuters.

Українська делегація вже зустрілася з радником з національної безпеки Південної Кореї Шин Вон Сіком. Чиновники встигли обмінятися думками про перебіг війни в Україні. Очікується, що делегація 27 листопада зустрінеться з президентом країни Юн Сок Йолем.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, Сеул виступає проти прямих поставок зброї Україні, незважаючи на запити Києва та його союзників. Проте, з українською стороною вже домовилися обмінюватися розвідданими щодо відправки військ Північної Кореї в Росію.

Фокус раніше з'ясовував, чи настала критична фаза війни в Україні. У Києві очікують нарощування наступу ЗС РФ на південному і східному фронтах.

У США схвалили передачу Україні протипіхотних мін через загрозу російського прориву. ЗСУ отримають "нестійкі" міни, які через деякий час дезактивуються і стануть безпечними для цивільних.