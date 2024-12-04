"Паляниця" та Р-360 "Нептун": Україна вийшла на серійне виробництво ракет, — Умєров

В Італії наростили потужності заводів для виробництва зброї для ЗСУ, а Бельгія налагодила випуск зенітних ракет в Україні, повідомив глава Міноборони Рустем Умєров. Міністр перелічив свої досягнення на посаді.

Україна продовжує масштабувати виробництво та модернізацію далекобійних ракет, оскільки це дає можливість діяти самостійно, не оглядаючись на західних партнерів, під час ударів по цілях в РФ. Станом на грудень 2024 року за підтримки Міноборони налагодили випуск ракет "Паляниця" та Р-360 для комплексу "Нептун". Про деталі ракетної програми та про інші напрямки діяльності міністерства його глава, Рустем Умєров, написав у блозі на порталі "Лівий берег".

Умєров почав з того, що наголосив на важливості розвитку збройної промисловості загалом та ракетної програми. Серед іншого, урядовець нагадав, що ракетами українського виробництва можна бити по будь-яких досяжних цілях і не узгоджувати кожен крок з партнерами. Міністр перелічив, що було зроблено у даному напрямку за часів його перебуванні на посаді:

виготовили 100 українських ракет — розподіл по типах не уточнюється. Це зробили завдяки "Міноборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні";

крилаті ракети Р-360 "Нептун" — відновили та масштабували серійне виробництво. Крім того, Умєров заявив, що ракети модернізували і вони тепер можуть летіти ще далі;

ракети "Паляниця" — приватний стартап, який завдяки підтримці міністерства вийшов на серійне виробництво, запевнив чиновник;

спільний проєкт з Італією для нарощування потужностей виробництва зброї;

спільний проєкт з Бельгією для виробництва зенітних ракет в Україні.

Міністр також розповів про дві інституції, які в Міноборони займаються ракетами. Перший з них — це Департамент супроводження ракетних проєктів та засобів ПРО. Другий — Головне управління розвитку ракетних програм.

На сторінці Facebook Умєрова не публікувалась розповідь про ракети та оборонні програми, про які міністр написав на порталі.

Ракети ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про можливості застосування українських ракет по цілях в РФ. Аналітики порталу Defense Express на основі даних про дальність "Паляниці" назвали склади Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ), до яких дістане ця ракета. Дальність — до 750 км, тобто в межах досяжності — сім складів ГРАУ в радіусі від 100 до 700 км. По одному з цих складів, в Торопці Тверської області, 18 вересня прилетіли українські засоби ураження, почалась детонація на майданчиках з 30 тис. ракет та снарядів ЗС РФ. У червні 2024 року росЗМІ запевняли, що ракета "Нептун" дістала до Ростовської області: летіла складною траєкторією, як "Калібр", на висоті 50 м і на відстань 400-800 км.

Нагадуємо, 26 листопада видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про партію неякісних мін калібру 120 мм, які отримали бійці ЗСУ через можливу недбалість Міноборони. Згодом в Мінстратегпромі порахували, що ідеться про меншу кількість мін, а не про 100 тис., як згадувалось у розслідуванні. Тим часом 3 грудня журналіст Юрій Ніколов повідомив про 23 млрд грн, як Міноборони передало ДПСУ для закупівлі зброї.