Война без помощи США: на что способна украинская крылатая ракета Трембита

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До вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа осталось всего три недели, и администрация президента США Джо Байдена спешит поставить Украине как можно больше оружия. Байден, очевидно, опасается, что импульсивный и авторитарный Трамп сделает то, чем он угрожал - сократит или прекратит американскую помощь Украине.

Украинское правительство не собирается рисковать. Оно торопится разработать оружие, которое сможет создавать, оплачивать и использовать самостоятельно — с ненадежными и непредсказуемыми американцами или без них.

Новая крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом стремления Украины к автономии в области огневой мощи. Предвидя тот день, когда у нее закончатся американские боеприпасы на заказ — в первую очередь баллистические ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS) дальностью 190 миль — Украина готовится к созданию "Трембиты" и других боеприпасов глубокого удара большой дальности. Большого количества боеприпасов.

Запущенная с рампы "Трембита" длиной всего семь футов и весом 200 фунтов не привлекает особого внимания. Как миниатюрная современная версия нацистской бомбы Фау-1, она сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией — трубчатым фюзеляжем и квадратным крылом — и простым управлением. В данном случае — GPS.

Эта простота придает "Трембите" ее лучшую особенность: низкую стоимость.

Базовая "Трембита", разрабатываемая с 2023 года, стоит всего 10 000 долларов. Ее дальность полета составляет всего 90 миль с 40-фунтовой боеголовкой. Украинская фирма PARS, создающая "Трембиту", работает над более крупной и дальнобойной версией, которая должна быть способна достичь Москвы (400 миль от украинской границы). Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно, будет стоить более 10 000 долларов - но все же это будет потенциально самый дешевый боеприпас глубокого удара в мире. ATACMS стоит более 1 миллиона долларов.

Нет никаких причин, по которым Украина не может приобрести тысячи "Трембит" даже без иностранной бюджетной помощи. То же самое нельзя сказать о более дорогих отечественных боеприпасах глубокого удара, над которыми работает Киев: баллистические ракеты "Гром-2" и крылатые ракеты "Нептун".

Этот масштаб имеет значение. Чтобы сравниться с массированными российскими обстрелами украинских городов, баз, электростанций и заводов, Украине необходимо значительно увеличить масштабы собственных обстрелов российских городов, баз, нефтеперерабатывающих заводов и фабрик. Того небольшого количества крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которое Украина получила от США, Великобритании и Франции, недостаточно для интенсивной кампании глубоких ударов.

А "несколько сотен" ATACMS, которые Байден передал Украине, по мнению The New York Times, могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит, если Трамп сократит или отменит помощь США уже в этом месяце.

Для ясности, "Трембита" - это не ATACMS, не Storm Shadow и не SCALP-EG. Она не обладает полезной нагрузкой американских боеприпасов, проникающей способностью британских и французских боеприпасов и точностью всех трех. Замена меньших, менее точных украинских боеприпасов на большие, более точные иностранные боеприпасы заставит украинцев пересмотреть, какие цели они поражают - и как.

Шквал "Трембит" может отлично сработать, скажем, против разросшегося заводского комплекса. Но против подземных командных бункеров, на которые украинцы нацелили свои Storm Shadow, это может сработать не так хорошо.

Полагаясь больше на свое собственное оружие, украинцы, возможно, будут вынуждены прибегнуть к ударам по другим целям. Но, по крайней мере, они смогут продолжать наносить удары.

У администрации Байдена все еще есть несколько миллиардов долларов на поставку Киеву нового и избыточного оружия — и она намерена их использовать. Но боеприпасы, которые американцы доставят в ближайшие несколько недель, не вечны. Украинцы знают, что близится день, когда они будут... если не одни, то более одиноки.

Они готовятся.

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