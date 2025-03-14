"Является частью логистической цепи": Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

Для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

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Силы обороны Украины в ночь на 14 марта атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России в Туапсе. Он имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом ВС РФ. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

"Был атакован Туапсинский НПЗ. Уже не первая атака. Он входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямоточный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт", — рассказал он.

Он отметил, что для армии РФ этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны. Он является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.

Напомним, что 26 февраля был атакован морской порт в Туапсе, который является важным логистическим узлом для российских войск. Через него транспортируют нефть, нефтепродукты и значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых.

Также 22 июля 2024 года БПЛА ГУР Минобороны ударили по НПЗ на территории России. Был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края. Там вспыхнул пожар.