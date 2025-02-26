Детонация характерна для склада взрывных веществ: СМИ установили место удара в Туапсе (фото)

По данным ЦПД, порт выполняет заметную роль в военной логистике: обеспечивает поставки техники, боеприпасов и горючего для Черноморского флота РФ, участвующего в войне против Украины. На опубликованном видео заметны "фейерверки" — вторичная детонация, что характерно для склада взрывных веществ и боеприпасов.

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Морской порт в Туапсе, по которому, как сообщается, был нанесен удар, является важным логистическим узлом для российских войск. Через него транспортируют нефть, нефтепродукты и значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых. Об этом сообщил глава ЦПД РНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Порт выполняет заметную роль в военной логистике: обеспечивает поставки техники, боеприпасов и горючего для Черноморского флота РФ, участвующего в войне против Украины.

"Это один из ключевых грузовых портов России в Черном море. Там есть нефтеналивной терминал – один из самых больших в России", — отмечается в сообщении.

Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых, является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью для перевозки грузов из центральных и южных регионов России.

Ко всему прочему, порт обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота России, в том числе задействованных в войне против Украины.

Российское издание ASTRA геолоцировало одно из видео с места атак беспилотников в Туапсе Краснодарского края.

Место удара в порту Туапсе

Место удара в порту Туапсе

На опубликованном видео заметны "фейерверки" — вторичная детонация, что характерно для склада взрывных веществ и боеприпасов. Журналисты установили адрес дома: улица Калинина, 12, что примерно в 370 метрах от морского порта.

Удары по военным объектам: Краснодарский край

В ночь на 26 февраля дроны атаковали Краснодарский край. Серия взрывов прогремела в Анапе и Сочи, где из-за атаки дронов местный аэропорт был вынужден приостановить свою работу. В городе ввели план "Ковер".

Напомним, что войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". В итоге зафиксировано попадание в жилой дом. Этот же дом уже подвергался атаке в 2022 году. Беспилотники также атаковали проезжую часть города, пострадали люди.

Также сообщалось, что после ночной атаки РФ звучали взрывы в Харькове и Кропивницком. Есть разрушения и раненые.