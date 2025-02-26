Детонація характерна для складу вибухових речовин: ЗМІ встановили місце удару в Туапсе (фото)

За даними ЦПД, порт виконує помітну роль у військовій логістиці: забезпечує постачання техніки, боєприпасів і пального для Чорноморського флоту РФ, що бере участь у війні проти України. На опублікованому відео помітні "феєрверки" — вторинна детонація, що характерно для складу вибухових речовин і боєприпасів.

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Морський порт у Туапсе, по якому, як повідомляється, було завдано удару, є важливим логістичним вузлом для російських військ. Через нього транспортують нафту, нафтопродукти та значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових. Про це повідомив глава ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Порт виконує помітну роль у військовій логістиці: забезпечує постачання техніки, боєприпасів і пального для Чорноморського флоту РФ, що бере участь у війні проти України.

"Це один із ключових вантажних портів Росії в Чорному морі. Там є нафтоналивний термінал — один із найбільших у Росії", — зазначається в повідомленні.

Порт обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових, є логістичним хабом, пов'язаним із залізничною мережею для перевезення вантажів із центральних і південних регіонів Росії. До всього іншого, порт забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту Росії, зокрема залучених у війні проти України.

Російське видання ASTRA геолоціювало одне з відео з місця атак безпілотників у Туапсе Краснодарського краю.

Місце удару в порту Туапсе

Місце удару в порту Туапсе

На опублікованому відео помітні "феєрверки" — вторинна детонація, що характерно для складу вибухових речовин і боєприпасів. Журналісти встановили адресу будинку: вулиця Калініна, 12, що приблизно за 370 метрів від морського порту.

Удари по військових об'єктах: Краснодарський край

У ніч на 26 лютого дрони атакували Краснодарський край. Серія вибухів прогриміла в Анапі та Сочі, де через атаку дронів місцевий аеропорт був змушений призупинити свою роботу. У місті ввели план "Килим".

Нагадаємо, що війська РФ атакували Харків "Шахедами". У підсумку зафіксовано влучання в житловий будинок. Цей самий будинок уже зазнав атаки 2022 року. Безпілотники також атакували проїжджу частину міста, постраждали люди.

Також повідомлялося, що після нічної атаки РФ лунали вибухи в Харкові та Кропивницькому. Є руйнування та поранені.