"Є частиною логістичного ланцюга": Сили оборони атакували один із найбільших НПЗ в РФ

Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.

Related video

Сили оборони України в ніч проти 14 березня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів в Росії в Туапсе. Він має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом ЗС РФ. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

"Був атакований Туапсинський НПЗ. Вже не перша атака. Він входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт", — розповів він.

Він наголосив, що для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Нагадаємо, що 26 лютого було атаковано морський порт у Туапсе, який є важливим логістичним вузлом для російських військ. Через нього транспортують нафту, нафтопродукти та значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових.

Також 22 липня 2024 року БПЛА ГУР Міноборони вдарили по НПЗ на території Росії. Був атакований нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю. Там спалахнула пожежа.