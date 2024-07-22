Безпілотники ГУР атакували НПЗ в Туапсе: на заводі спалахнула пожежа, — джерела Фокусу

Вночі мешканці Краснодарського краю чули вибухи та роботу ППО. Під ударом БПЛА опинився завод, потужність якого сягає 12 мільйонів тонн на рік.

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БПЛА Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони вдарили по НПЗ на території Росії. Про це Фокус дізнався від джерел видання.

В результаті операції ГУР вночі на 22 липня був атакований нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю. На НПЗ спалахнула пожежа.

Зі слів джерел у розвідці, безпілотники зафіксували над Туапсе приблизно о 3:30 за місцевим часом. Місцеві медіа передавали, що під час першої хвилі атаки російська ППО намагалась збити чотири дрони-камікадзе. Згодом, приблизно о 6:25, в районі НПЗ прогриміли два вибухи.

Загалом завод у Туапсе атакували щонайменше вісім БПЛА. Російські пропагандисти проінформували про пошкодження інфраструктури, але ступінь ураження об’єктів ворожого ВПК уточнюється.

Як пояснили Фокусу, атакований у Краснодарському краї НПЗ експлуатується ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод являє собою єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснєфть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Приблизно 90% продукції підприємства йде на експорт. Потужність НПЗ становить приблизно 12 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, вночі на 22 липня у Туапсе лунали вибухи та характерні звуки прольоту БПЛА. Місцева влада заявила про успішну роботу ППО по восьми безпілотниках та відсутність пошкоджень.

У Міноборони РФ заявили, що загалом вночі регіони Росії атакували 80 БПЛА. У Ростовській області спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.