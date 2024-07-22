Беспилотники ГУР атаковали НПЗ в Туапсе: на заводе вспыхнул пожар, — источники Фокуса

Ночью жители Краснодарского края слышали взрывы и работу ПВО. Под ударом БПЛА оказался завод, мощность которого достигает 12 миллионов тонн в год.

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БПЛА Главного управления разведки (ГУР) Минобороны ударили по НПЗ на территории России. Об этом Фокус узнал от источников издания.

В результате операции ГУР ночью на 22 июля был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края. На НПЗ вспыхнул пожар.

По словам источников в разведке, беспилотники зафиксировали над Туапсе примерно в 3:30 по местному времени. Местные медиа передавали, что во время первой волны атаки российская ПВО пыталась сбить четыре дрона-камикадзе. Впоследствии, примерно в 6:25, в районе НПЗ прогремели два взрыва.

Всего завод в Туапсе атаковали по меньшей мере восемь БПЛА. Российские пропагандисты проинформировали о повреждении инфраструктуры, но степень поражения объектов вражеского ВПК уточняется.

Как объяснили Фокусу, атакованный в Краснодарском крае НПЗ эксплуатируется ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод представляет собой единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Примерно 90% продукции предприятия идет на экспорт. Мощность НПЗ составляет примерно 12 миллионов тонн в год.

Напомним, ночью на 22 июля в Туапсе раздавались взрывы и характерные звуки пролета БПЛА. Местные власти заявили об успешной работе ПВО по восьми беспилотникам и отсутствии повреждений.

В Минобороны РФ заявили, что всего ночью регионы России атаковали 80 БПЛА. В Ростовской области вспыхнул пожар в районе военного аэродрома.