Взрывы прогремели со стороны нефтебазы: дроны атаковали Туапсе на Кубани, детали (видео)
Жители Туапсе слышали как минимум пять взрывов над городом. Однако по словам главы района Сергея Бойко, российская ПВО якобы поразила восемь дронов.
Беспилотные летательные аппараты атаковали город Туапсе в Краснодарском крае (РФ). Целью дронов мог быть местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщило российское издание Shot в своем Telegram.
"Несколько громких взрывов прозвучало над Туапсе. Предварительно в городе сработала система ПВО, целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ", — говорится в сообщении.
По словам местных, взрывы со стороны нефтебазы начали раздаваться в районе 3:30, всего их было пять. До этого россияне слышали характерные звуки пролета БПЛА.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что 22 июля с 3:17 до 4:20 в районе Туапсе система противовоздушной обороны якобы поразила восемь беспилотников. По его словам, якобы повреждений и пострадавших нет.
"По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу", — сказал Сергей Бойко.
Напомним, ночью 19 июля беспилотники атаковали Курскую область в Российской Федерации. В частности, местные жители слышали от семи до десяти взрывов.
В ночь на 20 июля дроны атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области России. 21 июля в СМИ рассказали, что в результате атаки было повреждено здание техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.