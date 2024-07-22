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Взрывы прогремели со стороны нефтебазы: дроны атаковали Туапсе на Кубани, детали (видео)

Изображение взрыва в Туапсе
Фото: Соцсети | Архивное фото взрыва в Туапсе

Жители Туапсе слышали как минимум пять взрывов над городом. Однако по словам главы района Сергея Бойко, российская ПВО якобы поразила восемь дронов.

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Беспилотные летательные аппараты атаковали город Туапсе в Краснодарском крае (РФ). Целью дронов мог быть местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщило российское издание Shot в своем Telegram.

"Несколько громких взрывов прозвучало над Туапсе. Предварительно в городе сработала система ПВО, целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ", — говорится в сообщении.

По словам местных, взрывы со стороны нефтебазы начали раздаваться в районе 3:30, всего их было пять. До этого россияне слышали характерные звуки пролета БПЛА.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что 22 июля с 3:17 до 4:20 в районе Туапсе система противовоздушной обороны якобы поразила восемь беспилотников. По его словам, якобы повреждений и пострадавших нет.

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"По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу", — сказал Сергей Бойко.

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Напомним, ночью 19 июля беспилотники атаковали Курскую область в Российской Федерации. В частности, местные жители слышали от семи до десяти взрывов.

В ночь на 20 июля дроны атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области России. 21 июля в СМИ рассказали, что в результате атаки было повреждено здание техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.