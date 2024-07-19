Местные слышали до 10 взрывов: ударные дроны атаковали Курскую область РФ (видео)

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Смирнов заявил, что силы ПВО РФ якобы сбили 7 украинских беспилотников.

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В ночь на 19 июля Курскую область России атаковали БПЛА. Местные жители слышали от 7 до 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что от громкого звука сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Информации о последствиях на земле и пострадавших нет.

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Также исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что силы ПВО РФ якобы сбили шесть беспилотников. Позже он написал о сбитии еще одного БПЛА. В атаке он обвинил Украину.

Местные жители опубликовали в сети видео, на которых можно увидеть взрывы над Курском.

Взрывы над Курском

Ранее Фокус сообщал, что дроны СБУ атаковали базу береговой охраны в Крыму. По словам собеседников, противник не в состоянии защитить не только территорию озера Донузлав, но и другие свои объекты на полуострове. Они напомнили, что единственная перспектива для врага на чужих территориях — смерть.

Также в ISW заявили, что резиденцию Путина на Валдае в РФ защищают 7 систем ПВО. ВС РФ переняли опыт Украины и начали создавать мобильные огневые группы, поскольку им не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты.