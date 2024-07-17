Резиденцию Путина на Валдае в РФ защищают 7 систем ПВО, — ISW

ВС РФ переняли опыт Украины и начали создавать мобильные огневые группы, поскольку им не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты.

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Удары украинских БпЛА вглубь территории России продолжают оказывать давление на российский зонтик ПВО и заставляют военное командование РФ приоритетно распределить ограниченные средства ПВО для прикрытия важных целей. Об этом говорится в отчете за 16 июля американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что спутниковые снимки показывают, что российские войска сосредоточили по меньшей мере семь систем ПВО "Панцирь-1" вокруг резиденции президента России Владимира Путина на Валдае Ленинградской области.

Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член Гражданского консультативного совета Минобороны России, 16 июля заявил, что такое покрытие ПВО не имеет смысла, поскольку позволяет украинским БпЛА обходить прикрытие российской противовоздушной обороны и наносить удары с неприкрытых направлений.

"Очевидно, российским военным не хватает необходимых обычных систем противовоздушной обороны для защиты всех критически важных объектов на западе России, и им даже трудно прикрыть важные потенциальные цели в, как сообщается, хорошо защищенных районах в России", — отмечают аналитики.

Пухов призвал ВС РФ ввести инновационный децентрализованный подход для защиты объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что они, скорее всего, будут залетать еще глубже на территорию РФ.

Российские военные начали формировать мобильные огневые группы — децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" — в марте 2024 года, но еще не разместили эти группы в необходимом масштабе, чтобы достаточно защитить критически важные объекты на западе России.

"Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что некоторые региональные органы власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону на федеральном уровне и должны обеспечить собственные средства борьбы с беспилотниками", — отметили аналитики.

Пухов предложил, чтобы российские военные выделили парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит эти усилия.

Напомним, что украинскую ПВО может усилить лазерное оружие. Британцы создали "очень перспективный" проект, который называется DragonFire. Они придумали, что если нельзя увеличить возможность лазерного луча достаточного для того, чтобы сбивать там цели, то можно сложить в одной точке много-много лазерных лучей, чтобы получить очень сильный уровень сигнала.