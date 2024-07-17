Резиденцію Путіна на Валдаї в РФ захищають 7 систем ППО, — ISW

ЗС РФ перейняли досвід України і почали створювати мобільні вогневі групи, оскільки їм не вистачає систем ППО, щоб прикрити всі важливі об'єкти.

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Удари українських БпЛА вглиб території Росії продовжують чинити тиск на російську парасольку ППО та змушують військове командування РФ пріоритетно розподілити обмежені засоби ППО для прикриття, важливих цілей. Про це йдеться у звіті за 16 липня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що супутникові знімки показують, що російські війська зосередили щонайменше сім систем ППО "Панцир-1" навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї Ленінградської області.

Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій і член Цивільної консультативної ради Міноборони Росії, 16 липня заявив, що таке покриття ППО не має сенсу, оскільки дозволяє українським БпЛА обходити прикриття російської протиповітряної оборони та завдавати ударів з неприкритих напрямків.

"Очевидно, російським військовим не вистачає необхідних звичайних систем протиповітряної оборони для захисту всіх критично важливих об’єктів на заході Росії, і їм навіть важко прикрити важливі потенційні цілі в, як повідомляється, добре захищених районах у Росії", — зазначають аналітики.

Пухов закликав ЗС РФ запровадити інноваційний децентралізований підхід для захисту об’єктів у Росії від українських безпілотників і попередив, що вони, скоріш за все, залітатимуть ще глибше на територію РФ.

Російські військові почали формувати мобільні вогневі групи — децентралізовані групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників "Шахед-136/131" — у березні 2024 року, але ще не розмістили ці групи в необхідному масштабі, щоб достатньо захистити критично важливі об’єкти на заході Росії.

"Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що деякі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону на федеральному рівні та мають забезпечити власні засоби боротьби з безпілотниками", — зазначили аналітики.

Пухов запропонував, щоб російські військові виділили парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників, але зазначив, що низький рівень виробництва легких літаків у Росії ускладнить ці зусилля.

Нагадаємо, що українську ППО може посилити лазерна зброя. Британці створили "дуже перспективний" проєкт, який називається DragonFire. Вони вигадали, що якщо не можна збільшити можливість лазерного променя достатнього для того, щоб збивати там ціли, то можна скласти в одній точці багато-багато лазерних променів, щоб отримати дуже сильний рівень сигналу.