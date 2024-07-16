В Україні у 2026 році може з'явитись лазерна ППО, — Сергій "Флеш" (відео)

Велика Британія працює над проєктом DragonFire. Перші прототипи новітньої зброї планують відправити Силам оборони.

Related video

Українську ППО може посилити лазерна зброя. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив військовослужбовець та спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

Він розповів, що британці створили "дуже перспективний" проєкт, який називається DragonFire.

"Вони придумали, що якщо не можна збільшити можливість лазерного променя достатнього для того, щоб збивати там ціли, то можна скласти в одній точці багато-багато лазерних променів, щоб отримати дуже сильний рівень сигналу", — пояснив експерт.

За розрахунками Великої Британії, проєкт буде завершений у 2027 році. У це британці інвестували 100 мільйонів фунтів.

Однак у Великій Британії заявили, що намагатимуться прискорити процес розробки лазерної зброї, щоб передати перші прототипи Україні. Очікується, що новітня ППО з’явиться вже у 2026 році.

"Як я вже часто кажу, ми, на жаль, стали полігоном для випробувань озброєнь для всіх країн світу. Тому, звісно, Великобританія, в тому числі хоче відпрацювати перші свої тестові зразки на ось цьому нашому великому полігоні, на якому ми з вами всі живемо", — додав Бескрестнов.

Нагадаємо, те, що Україна може отримати лазерну зброю, підтверджував речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він зазначив, що ефективність її поки оцінити складно, але для ППО були б корисні навіть експериментальні системи.

У New Atlas інформували, що Міноборони Австралії продемонструвало портативну високоенергетичну лазерну зброю Fractl, яка може збивати дрони. На випробовуваннях така система показала себе ефективнішою та точнішою за інші.