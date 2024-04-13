Ефективність складно оцінити: у Повітряних силах розповіли про лазерну зброю (відео)

Україні потрібна будь-яка протиповітряна оборона, аби протистояли російським ракетам та безпілотникам. На думку речника ПС Іллі Євлаша, експериментальні системи також були б корисними.

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Україна може отримати лазерну зброю для протиповітряної оборони. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша, її ефективність наразі складно оцінити. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що наразі Україні потрібні будь-які системи протиповітряної оборони для боротьби з ворожими ракетами, безпілотними літальними апаратами, якими росіяни атакують мирні міста.

"Звісно, що будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні", — сказав Ілля Євлаш.

Речник Повітряних сил наголосив, що поки складно сказати, наскільки така зброя буде ефективною. Ба більше, він переконаний, що використання подібного озброєння потрібно тримати в секреті, не розповідати нюанси. Він заявив, що ця інформація "досить тонка".

"Краще нехай вона (інформація про лазерну зброю, — ред.) залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима", — додав Ілля Євлаш.

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Що відомо про передачу лазерної зброї Україні

12 квітня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомили, що Велика Британія може передати Україні новітній прототип лазерної зброї для ППО DragonFire. За його словами, розгортання зброї є пріоритетним для оборонного сектора. Крім цього, процес розробки та розгортання лазерної зброї можуть прискорити до 2027 року.

Нагадаємо, в січні стало відомо, що Велика Британія вперше випробувала систему лазерної енергетичної зброї DragonFire. Зокрема, це озброєння здатне уражати цілі зі швидкістю світла та використовуючи інтенсивний промінь світла.