Эффективность сложно оценить: в Воздушных силах рассказали о лазерном оружии (видео)

Украине нужна любая противовоздушная оборона, чтобы противостояли российским ракетам и беспилотникам. По мнению представителя ПС Ильи Евлаша, экспериментальные системы также были бы полезными.

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Украина может получить лазерное оружие для противовоздушной обороны. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Илья Евлаша, его эффективность пока сложно оценить. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что сейчас Украине нужны любые системы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими ракетами, беспилотными летательными аппаратами, которыми россияне атакуют мирные города.

"Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны", — сказал Илья Евлаш.

Представитель Воздушных сил отметил, что пока сложно сказать, насколько такое оружие будет эффективным. Более того, он убежден, что использование подобного вооружения нужно держать в секрете, не рассказывать нюансы. Он заявил, что эта информация "достаточно тонкая".

"Лучше пусть она (информация о лазерном оружии, — ред.) останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", — добавил Илья Евлаш.

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Что известно о передаче лазерного оружия Украине

12 апреля министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Великобритания может передать Украине новейший прототип лазерного оружия для ПВО DragonFire. По его словам, развертывание оружия является приоритетным для оборонного сектора. Кроме этого, процесс разработки и развертывания лазерного оружия могут ускорить до 2027 года.

Напомним, в январе стало известно, что Великобритания впервые испытала систему лазерного энергетического оружия DragonFire. В частности, это вооружение способно поражать цели со скоростью света и используя интенсивный луч света.