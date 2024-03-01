Знайшли "ахіллесову пʼяту": як українська ППО навчилась збивати російські Су-34

Російська авіація втратила 16 літаків з другої половини лютого. За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, Україна могла виявити простір можливостей для знищення ворожих бортів.

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29 лютого Повітряні сили збили 3 російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Загалом у лютому Повітряно-космічні сили РФ втратили вже 16 літаків. Фокус розібрався, чому ворожі "пташки" виявились настільки вразливими до українських засобів ураження.

Українська армія 29 лютого збила 3 російських літаки Су-34 на Авдіївському і Маріупольському напрямках. Достеменно невідомо, яку зброю застосовують військові, але вона виявляється дуже ефективною. Фокус поспілкувався з авіаційним експертом і заступником директора однієї з українських компаній, що розробляє комплекси РЕБ Анатолієм Храпчинським, щоб дізнатись, які є вразливі місця у ворожих літаках. Він зупиняється на двох важливих моментах:

РФ масово запускає КАБи через що літаки можуть заходити в зону дії української ППО;

українська ППО посилилась в межах проєкту FrankenSAM, який дозволяє покращувати радянські системи західними технологіями, зокрема, інтеграцією нових зенітних ракет.

Далі фахівець каже, що на російських літаках встановлено комплекс "Хибины". Він має робити літак непомітним для ЗРК.

"Я як фахівець з РЕБ розумію, що тут же щось погано працює, бо не справляється він. Цей засіб РЕБ повинен створювати певні перешкоди для тих ракет, які летять в бік літака. Він повинен створювати перешкоди безпосередньо для радіолокаційних систем. Ба більше, ці системи повинні виявляти зенітні ракети. Ставляться контейнери під крила, які дозволяють навколо себе бачити ракети", — пояснює Храпчинський Фокусу.

Для України створився простір для дій. Су-34 літають в безпосередній близькості від зони дії ППО, а система РЕБ, яка повинна захищати і виявляти загрози, недосконало працює.

Підібрати правильний ключ. Що відомо про РЕБ "Хибины"

Радіоелектронний комплекс "Хибины" складається одразу з кількох систем:

система радіотехнічної розвідки (РТР);

система постановки активних перешкод індивідуального захисту (САП);

широкосмуговий блок точного запам'ятовування частоти (ТШ);

обчислювальна багатопроцесорна підсистема;

контейнерна система постановки активних перешкод групового захисту.

На літаку Су-34 встановлено комплекс "Хибины-10В", а у Су-34С "Хибины-М". За час повномасштабної війни Україна вже не раз збивала російські літаки. Восени 2022 року на місці збитого Су-30 в Харківській області було виявлено неушкоджену частину РЕБ "Хибины-У". У The War Zone писали, що захоплення комплексу має великий потенціал для дослідження зразка. Також у виданні припустили, що з такою кількістю збитих бортів над Україною, Київ міг майже напевно отримати зразки інших комплексів РЕБ. До того ж, за словами Анатолія Храпчинського, "Хибины" — це радянський комплекс, який росіяни трохи доопрацювали.

Майже неушкоджений комплекс "Хибина-У" Фото: the war zone

"Можна припустити, що Україна знайшла "ахіллесову п'яту", за рахунок чого вона справляється з ними, але тут треба визнати високу кваліфікацію наших військових, що дозволило їм знайти такий шлях. Але це дуже чутлива інформація. Більш детально ми, мабуть, дізнаємось про все вже після війни. Разом з тим це підтвердження тієї тези, яку я постійно повторюю: російська РЕБ переоцінена", — продовжує фахівець.

Як працює РЕБ на літаку

Під час польоту літак має створювати певне електромагнітне поле, яке впливає на все, що летить в бік літака й унеможливлює влучання по ньому. Також є перешкоди, які направлені на наземні РЛС комплексів ППО. "Хибины" має захищати не тільки сам літак, а й групу, у складі якого він може летіти.

Коли комплекс ППО вже випускає зенітну ракету, то запуск інфрачервоних пасток і протиракетний маневр — це вже останній рубіж, пояснив Фокусу авіаційний експерт. Су-34 не сильно призначений для таких різких маневрів, тому він зазвичай скидає все озброєння, щоб піти від загрози й маневрувати.

Без А-50 — як без рук. Чому російській авіації стало складніше літати над Україною

Окрім того, що ЗСУ збивають тактичну авіацію, Україна також знищила ворожий літак-розвідник А-50, який сканував територію в радіусі сотень кілометрів. А-50У, який збили над Азовським морем, допомагав окупантам виявляти українські засоби ППО, радіолокаційні станції й дозволяв готуватись до ракетних обстрілів України.

"Почнемо з того, що А-50 дозволяв виявляти оці засоби протиповітряної оборони, які могли бути безпосередньо близько до лінії фронту на відстані такої, яка могла б знищувати ті Су-34. РЛС А-50 дозволяв робити розвідку і створювати певну карту, на якій було видно передислокацію або розташування радіолокаційних систем або навіть окремих пускових, якщо вони стоять окремо", — розповів Храпчинський про те, як втрата А-50 впливає на тактичну авіацію РФ.

Літак А-50У Фото: Відкриті джерела

Відтак А-50 міг попередити винищувачі, що в умовному квадраті не можна працювати, бо там стоять такі ЗРК, що здатні уразити ціль на такій відстані. Втрата літака з такими характеристиками буде впливати на ПКС РФ і надалі, якщо окупанти не запускатимуть А-50, що залишились в строю. Окремо фахівець зазначив, що втрата екіпажу є значним ударом для ворога.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що РФ вже чотири дні не використовують А-50.

"Можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах", — заявив Ігнат.