Нашли "ахиллесову пяту": как украинская ПВО научилась сбивать российские Су-34

Российская авиация потеряла 16 самолетов со второй половины февраля. По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Украина могла обнаружить пространство возможностей для уничтожения вражеских бортов.

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29 февраля Воздушные силы сбили 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Всего в феврале Воздушно-космические силы РФ потеряли уже 16 самолетов. Фокус разобрался, почему вражеские "птички" оказались настолько уязвимыми к украинским средствам поражения.

Украинская армия 29 февраля сбила 3 российских самолета Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Доподлинно неизвестно, какое оружие применяют военные, но оно оказывается крайне эффективным. Фокус пообщался с авиационным экспертом и заместителем директора одной из украинских компаний, разрабатывающей комплексы РЭБ Анатолием Храпчинским, чтобы узнать, какие есть уязвимые места у вражеских самолетов. Он останавливается на двух важных моментах:

РФ массово запускает КАБы из-за чего самолеты могут заходить в зону действия украинской ПВО;

украинская ПВО усилилась в рамках проекта FrankenSAM, который позволяет улучшать советские системы западными технологиями, в частности, интеграцией новых зенитных ракет.

Далее специалист говорит, что на российских самолетах установлен комплекс "Хибины". Он должен делать самолет незаметным для ЗРК.

"Я как специалист по РЭБ понимаю, что здесь же что-то плохо работает, потому что не справляется он. Это средство РЭБ должно создавать определенные препятствия для тех ракет, которые летят в сторону самолета. Оно должно создавать помехи непосредственно для радиолокационных систем. Более того, эти системы должны обнаруживать зенитные ракеты. Ставятся контейнеры под крылья, которые позволяют вокруг себя видеть ракеты", — объясняет Храпчинский Фокусу.

Для Украины открылось пространство для действий. Су-34 летают в непосредственной близости от зоны действия ПВО, а система РЭБ, которая должна защищать и выявлять угрозы, несовершенно работает.

Подобрать правильный ключ. Что известно о РЭБ "Хибины"

Радиоэлектронный комплекс "Хибины" состоит сразу из нескольких систем:

система радиотехнической разведки (РТР);

система постановки активных помех индивидуальной защиты (САП);

широкополосный блок точного запоминания частоты (ТШ);

вычислительная многопроцессорная подсистема;

контейнерная система постановки активных помех групповой защиты.

На самолете Су-34 установлен комплекс "Хибины-10В", а у Су-34С "Хибины-М". За время полномасштабной войны Украина уже не раз сбивала российские самолеты. Осенью 2022 года на месте сбитого Су-30 в Харьковской области была обнаружена практически неповрежденная часть РЭБ "Хибины-У". В The War Zone писали, что захват комплекса имеет большой потенциал для исследования образца. Также в издании предположили, что с таким количеством сбитых бортов над Украиной, Киев мог почти наверняка получить образцы других комплексов РЭБ. К тому же, по словам Анатолия Храпчинского, "Хибины" — это советский комплекс, который россияне немного доработали.

Почти неповрежденный комплекс "Хижина-У" Фото: the war zone

"Можно предположить, что Украина нашла "ахиллесову пяту", за счет чего она справляется с ними, но здесь надо признать высокую квалификацию наших военных, что позволило им найти такой путь. Но это очень чувствительная информация. Более подробно мы, видимо, узнаем обо всем уже после войны. Вместе с тем это подтверждение того тезиса, который я постоянно повторяю: российская РЭБ переоценная", — продолжает специалист.

Как работает РЭБ на самолете

Во время полета самолет должен создавать определенное электромагнитное поле, которое влияет на все, что летит в сторону самолета и делает невозможным попадание по нему. Также есть препятствия, которые направлены на наземные РЛС комплексов ПВО. "Хибины" должны защищать не только сам самолет, но и группу, в составе которой он может лететь.

Когда комплекс ПВО уже выпускает зенитную ракету, то запуск инфракрасных ловушек и противоракетный маневр является уже последним рубежом, пояснил Фокусу авиационный эксперт. Су-34 не сильно предназначен для таких резких маневров, поэтому он обычно сбрасывает все вооружение, чтобы уйти от угрозы и маневрировать.

Без А-50 — как без рук. Почему российской авиации стало сложнее летать над Украиной

Кроме того, что ВСУ сбивают тактическую авиацию, Украина также уничтожила вражеский самолет-разведчик А-50, который сканировал территорию в радиусе сотен километров. А-50У, который сбили над Азовским морем, помогал оккупантам выявлять украинские средства ПВО, радиолокационные станции и давал возможность готовиться к ракетным обстрелам Украины.

"Начнем с того, что А-50 позволял выявлять эти средства противовоздушной обороны, которые могли быть непосредственно близко к линии фронта на расстоянии таком, которое могло бы уничтожать те Су-34. РЛС А-50 позволял делать разведку и создавать определенную карту, на которой было видно передислокацию или расположение радиолокационных систем или даже отдельных пусковых, если они стоят отдельно", — рассказал Храпчинский о том, как потеря А-50 влияет на тактическую авиацию РФ.

Самолет А-50У Фото: Открытые источники

Поэтому А-50 мог предупредить истребители, что в условном квадрате нельзя работать, потому что там стоят такие ЗРК, способные поразить цель на таком расстоянии. Потеря самолета с такими характеристиками будет влиять на ВКС РФ и в дальнейшем, если оккупанты не будут запускать А-50, оставшиеся в строю. Отдельно специалист отметил, что потеря экипажа является большим ударом для врага.

Представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что РФ уже четыре дня не используют А-50.

"Возможно, это даже помогает в некоторой степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах", — заявил Игнат.