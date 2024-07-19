Місцеві чули до 10 вибухів: ударні дрони атакували Курську область РФ (відео)

Виконувач обов'язків губернатора Андрій Смірнов заявив, що сили ППО РФ нібито збили 7 українських безпілотників.

Related video

У ніч на 19 липня Курську область Росії атакували БПЛА. Місцеві жителі чули від 7 до 10 вибухів. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що від гучного звуку спрацювали сигналізації у припаркованих автомобілів. Інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.

Важливо

Не бояться засобів РЕБ і об'єднуються в рій: як в Україні створюють бойові дрони з ШІ

Також виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов заявив, що сили ППО РФ нібито збили шість безпілотників. Пізніше він написав про збиття ще одного БПЛА. В атаці він звинуватив Україну.

Місцеві жителі опублікували в мережі відео, на яких можна побачити вибухи над Курськом.

Вибухи над Курськом

Раніше Фокус повідомляв, що дрони СБУ атакували базу берегової охорони в Криму. За словами співрозмовників, противник не в змозі захистити не тільки територію озера Донузлав, а й інші свої об'єкти на півострові. Вони нагадали, що єдина перспектива для ворога на чужих територіях — смерть.

Також в ISW заявили, що резиденцію Путіна на Валдаї в РФ захищають 7 систем ППО. ЗС РФ перейняли досвід України і почали створювати мобільні вогневі групи, оскільки їм не вистачає систем ППО, щоб прикрити всі важливі об'єкти.