Місцеві чули до 10 вибухів: ударні дрони атакували Курську область РФ (відео)
Виконувач обов'язків губернатора Андрій Смірнов заявив, що сили ППО РФ нібито збили 7 українських безпілотників.
У ніч на 19 липня Курську область Росії атакували БПЛА. Місцеві жителі чули від 7 до 10 вибухів. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.
Повідомляється, що від гучного звуку спрацювали сигналізації у припаркованих автомобілів. Інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.Важливо
Також виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов заявив, що сили ППО РФ нібито збили шість безпілотників. Пізніше він написав про збиття ще одного БПЛА. В атаці він звинуватив Україну.
Місцеві жителі опублікували в мережі відео, на яких можна побачити вибухи над Курськом.
Раніше Фокус повідомляв, що дрони СБУ атакували базу берегової охорони в Криму. За словами співрозмовників, противник не в змозі захистити не тільки територію озера Донузлав, а й інші свої об'єкти на півострові. Вони нагадали, що єдина перспектива для ворога на чужих територіях — смерть.
Також в ISW заявили, що резиденцію Путіна на Валдаї в РФ захищають 7 систем ППО. ЗС РФ перейняли досвід України і почали створювати мобільні вогневі групи, оскільки їм не вистачає систем ППО, щоб прикрити всі важливі об'єкти.