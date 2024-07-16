В Курской области после атаки БПЛА начался сильный пожар на заводе (видео, фото)

Пожар произошел на территории завода низковольтной аппаратуры. РосСМИ сообщили, что огонь распространился на 400 квадратных метров.

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В ночь на 16 июля в Курской области России произошла атака БПЛА. В результате в населенном пункте Коренево произошел сильный пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, дрон, который атаковал предприятия, якобы был украинским.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", — написал он.

Алексей Смирнов о пожаре в Курской области Фото: Скриншот

Кроме того, местные жители также начали публиковать видео с места события в социальных сетях.

Как сообщило российское медиа ASTRA, огонь распространился на площадь около 400 квадратных метров.

Пожар в Курской области

Ранее сообщалось, что на спутниковых снимках показали точки попадания по С-300В в оккупированном Мариуполе. Минобороны РФ промолчало об атаке Сил обороны на аэродром под Мариуполем, которая произошла 12 июля. При этом спутниковые снимки показывают последствия возможных прилетов по обе стороны от взлетной полосы.

Также 15 июля стало известно, что "стая" беспилотников атаковала Брянскую область. Власти региона отчитались о по меньшей мере 20 сбитых БПЛА и отсутствии разрушений и пострадавших.