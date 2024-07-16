У Курській області після атаки БПЛА почалася сильна пожежа на заводі (відео, фото)

Пожежа сталася на території заводу низьковольтної апаратури. РосЗМІ повідомили, що вогонь поширився на 400 квадратних метрів.

Related video

У ніч на 16 липня в Курській області Росії сталася атака БПЛА. У результаті в населеному пункті Коренево сталася сильна пожежа. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Олексій Смірнов у Telegram.

За його словами, дрон, який атакував підприємства, нібито був українським.

"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", — написав він.

Олексій Смірнов про пожежу в Курській області Фото: Скриншот

Крім того, місцеві жителі також почали публікувати відео з місця події в соціальних мережах.

Як повідомило російське медіа ASTRA, вогонь поширився на площу близько 400 квадратних метрів.

Пожежа в Курській області

Раніше повідомлялося, що на супутникових знімках показали точки попадання по С-300В в окупованому Маріуполі. Міноборони РФ промовчало про атаку Сил оборони на аеродром під Маріуполем, яка сталася 12 липня. При цьому супутникові знімки показують наслідки можливих прильотів по обидва боки від злітної смуги.

Також 15 липня стало відомо, що "зграя" безпілотників атакувала Брянську область. Влада регіону відзвітувала про щонайменше 20 збитих БПЛА та відсутність руйнувань і постраждалих.