Атаковали БпЛА: появились спутниковые снимки военного аэродрома Миллерово в РФ (видео)

Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты во время удара дронов не пострадали.

Related video

В результате атаки БпЛА на аэродром Миллерово в Ростовской области РФ повреждения получили здания техническо-эксплуатационной части аэропорта и склад горюче-смазочных материалов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовало издание "Радио Свобода".

Аэродром был атакован дронами в ночь на субботу 20 июля 2024 года. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть по меньшей мере три очага пожаров. Один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, еще один — на открытой местности и третий — там, где располагался один из складов ПМС.

Фотография из космоса из данных сервиса Wikimapia подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты во время удара дронов не пострадали.

В субботу ночью, 20 июля, в районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. Отмечается, что фиксировали пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов. В то же время местные жители сообщали о БПЛА и что прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома, вблизи поселения Долотинка и в районе нефтебазы.