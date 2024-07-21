Атакували БпЛА: з'явилися супутникові знімки військового аеродрому Міллерово в РФ (відео)

Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

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Внаслідок атаки БпЛА на аеродром Міллерово в Ростовській області РФ пошкодження отримали будівлі технічно-експлуатаційної частини летовища та склад паливно-мастильних матеріалів. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднило видання "Радіо Свобода".

Аеродром був атакований дронами в ніч проти суботи 20 липня 2024 року. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити щонайменше три осередки пожеж. Один з них на місці ангару технічно-експлуатаційної частини, ще один — на відкритій місцевості та третій – там, де розташовувався один із складів ПМС.

Фотографія з космосу з даних сервісу Wikimapia підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали.

У суботу вночі, 20 липня, в районі військового аеродрому Міллерово в Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. Зазначається, що фіксували пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. Водночас місцеві жителі повідомляли про БпЛА і що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому, поблизу поселення Долотинка та в районі нафтобази.