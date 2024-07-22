Вибухи пролунали з боку нафтобази: дрони атакували Туапсе на Кубані, деталі (відео)

Жителі Туапсе чули щонайменше пʼять вибухів над містом. Проте за словами глави району Сергія Бойка, російська ППО нібито уразила вісім дронів.

Related video

Безпілотні літальні апарати атакували місто Туапсе в Краснодарському краї (РФ). Метою дронів міг бути місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомило російське видання Shot у своєму Telegram.

"Декілька гучних вибухів пролунало над Туапсе. Попередньо у місті спрацювала система ППО, метою ворожих безпілотників міг бути місцевий НПЗ", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих, вибухи з боку нафтобази почали лунати в районі 3:30, всього їх було пʼять. До цього росіяни чули характерні звуки прольоту БПЛА.

Глава Туапсинського району Сергій Бойко заявив, що 22 липня з 3:17 до 4:20 в районі Туапсе система протиповітряної оборони нібито уразила вісім безпілотників. За його словами, нібито пошкоджень та постраждалих немає.

Важливо

У Курській області після атаки БПЛА почалася сильна пожежа на заводі (відео, фото)

"Станом на 5 годину ранку пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає. Обстеження території продовжується. Усі оперативні служби були своєчасно оповіщені та продовжують роботу", — сказав Сергій Бойко.

Нагадаємо, вночі 19 липня безпілотники атакували Курську область у Російській Федерації. Зокрема, місцеві жителі чули від семи до десяти вибухів.

У ніч на 20 липня дрони атакували аеродром "Міллерово" в Ростовській області Росії. 21 липня у ЗМІ розповіли, що в результаті атаки було пошкоджено будівлю технічно-експлуатаційної частини та склад паливно-мастильних матеріалів.