"Длинный Нептун" уже в работе: как новая ракета, о которой рассказал Зеленский, отработала по Туапсинскому НПЗ
Анонсированная президентом Зеленским ракета "Длинный Нептун", похоже, уже работает, предполагает военный обозреватель Александр Коваленко, описывая результаты поражения Туапсинского НПЗ. Но ведь это оружие могло быть в строю три года назад...
Это видео заявляется как успешное применение по Туапсинскому НПЗ модернизированной дозвуковой крылатой ракеты Р-360, которая также часто называется как "Длинный Нептун", то есть ракета ПКРК "Нептун" с увеличенной дальностью нанесения ударов до 500 км и более.
Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал успешное испытание/применение этой ракеты, а в 2024 году он отмечал возможность производства в 2025-м 3-х тысяч крылатых ракет. Возможно, речь тогда шла именно о них.
По видео я могу сказать, что на удар дроном явно это не похоже. Прежде всего удар дроном не создает такую сильную первичную звуковую волну, и она по звучанию явно значительно выше того, что создает 40–70 кг боевой части. Во-вторых, буквально сразу произошла полная детонация всего, как и взрывчатого вещества средства поражения, так и содержимого резервуара, в то время, как при ударе меньшей боевой части происходит процесс обратный — незначительная детонация, а затем детонация содержимого резервуара с последующим выгоранием.
Лично для меня нет ничего удивительного в том, что именно ракета от ПКРК "Нептун" стала базой для дальнейшего создания дальнобойного средства поражения. Я всегда отстаивал ПКРК "Нептун" и отмечал его перспективное развитие, возможность многофункционального применения как сухопутными, так и морскими и авиационными носителями, с дальнейшим улучшением ТТХ и превышением дальности поражения в 500 км, в то время, как некоторые "эксперты", пользующиеся неоспоримым авторитетом, целенаправленно топили украинскую разработку, как и многие другие, например, САУ "Богдана"…
Если бы не эти псевдоэксперты, живущие в своих странных и крайне ограниченных мирах, мы бы имели возможность такие удары наносить по территории России, вглубь на 500 и более километров, не в 2025-м году, а в 2022-м!
С одной стороны, приятно смотреть на то, как Туапсинский НПЗ, находящийся в более чем 450 километрах от ЛБЗ, детонирует и горит, а с другой, как обидно, что стая дятлов, пользовавшихся в прошлом повышенным вниманием политических сил и СМИ, тормозила и топила наш ВПК долгие годы, пока петух не клюнул всех в пятую точку в 2022-м... А сейчас все такие патриоты, патриоты, вот прямо клейма негде ставить!
А ведь история очень скоро может повториться...
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