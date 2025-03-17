"Длинный Нептун" уже в работе: как новая ракета, о которой рассказал Зеленский, отработала по Туапсинскому НПЗ

Related video

Это видео заявляется как успешное применение по Туапсинскому НПЗ модернизированной дозвуковой крылатой ракеты Р-360, которая также часто называется как "Длинный Нептун", то есть ракета ПКРК "Нептун" с увеличенной дальностью нанесения ударов до 500 км и более.

Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал успешное испытание/применение этой ракеты, а в 2024 году он отмечал возможность производства в 2025-м 3-х тысяч крылатых ракет. Возможно, речь тогда шла именно о них.

По видео я могу сказать, что на удар дроном явно это не похоже. Прежде всего удар дроном не создает такую сильную первичную звуковую волну, и она по звучанию явно значительно выше того, что создает 40–70 кг боевой части. Во-вторых, буквально сразу произошла полная детонация всего, как и взрывчатого вещества средства поражения, так и содержимого резервуара, в то время, как при ударе меньшей боевой части происходит процесс обратный — незначительная детонация, а затем детонация содержимого резервуара с последующим выгоранием.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что именно ракета от ПКРК "Нептун" стала базой для дальнейшего создания дальнобойного средства поражения. Я всегда отстаивал ПКРК "Нептун" и отмечал его перспективное развитие, возможность многофункционального применения как сухопутными, так и морскими и авиационными носителями, с дальнейшим улучшением ТТХ и превышением дальности поражения в 500 км, в то время, как некоторые "эксперты", пользующиеся неоспоримым авторитетом, целенаправленно топили украинскую разработку, как и многие другие, например, САУ "Богдана"…

Если бы не эти псевдоэксперты, живущие в своих странных и крайне ограниченных мирах, мы бы имели возможность такие удары наносить по территории России, вглубь на 500 и более километров, не в 2025-м году, а в 2022-м!

С одной стороны, приятно смотреть на то, как Туапсинский НПЗ, находящийся в более чем 450 километрах от ЛБЗ, детонирует и горит, а с другой, как обидно, что стая дятлов, пользовавшихся в прошлом повышенным вниманием политических сил и СМИ, тормозила и топила наш ВПК долгие годы, пока петух не клюнул всех в пятую точку в 2022-м... А сейчас все такие патриоты, патриоты, вот прямо клейма негде ставить!

А ведь история очень скоро может повториться...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно