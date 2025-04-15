Российский Курск атаковали БпЛА: в городе поднялся пожар (фото, видео)

После полуночи 15 апреля в российском Курске прогремела серия взрывов: как сообщают местные каналы, город оказался под атакой дронов. Россияне пишут о работе противовоздушной обороны и "успешном сбитии" БпЛА, однако в городе зафиксирован пожар: предварительно, среди пострадавших объектов — жилой дом, куда врезался дрон.

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Фокус собрал информацию о ночном обстреле российского Курска ночью 15 апреля из информации, которую обнародовали местные Telegram-каналы.

Около полуночи в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Скриншот | сообщение россиян

В 02:24 часов местные паблики сообщили о взрывах в Курске: по их информации, в городе работает противовоздушная оборона.

Вскоре российские Telegram-каналы рассказали о первых последствиях атаки дронов по городу. По их данным, в результате обстрела зафиксирован пожар в жилом доме. Также россияне распространили фото последствий атаки.

Российские каналы | фото последствий атаки БпЛА

Также российские паблики сообщили о пожаре, возникшем в жилом секторе города.

В сети распространили видео, на котором видно, как в Курске поднялся пожар после атаки БпЛА.

Курские паблики также сообщают о сбитии нескольких ударных беспилотников.

Также около 02:40 часов в Курске объявили воздушную тревогу из-за "угрозы ракетной атаки". Однако через несколько минут ракетную опасность отменили, об обстрелах мониторинговые каналы не сообщали.

Официальные каналы, в частности губернатор Курской области Александр Хинштейн, пока не комментировали атаку БпЛА по городу.

Также неизвестно, какие именно дроны атаковали российский регион и какие объекты стали целями обстрела.

Другие последствия ночной атаки по Курску уточняются. Воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА в регионе пока продолжается.

Напомним, ранее Фокус узнавал, какой ущерб России нанесли украинские атаки по крупным нефтеперерабатывающим заводам, в частности по Волгоградскому, Рязанскому и Астраханскому НПЗ. Об этом стало известно 26 марта.

Также Фокус рассказывал, как украинская ракета отработала по Туапсинскому НПЗ. Детали об этом выясняли 17 марта.