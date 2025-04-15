Довели до миллионных долгов: россияне подали в суд на заповедник "Аскания-Нова" на Херсонщине

Российская оккупационная власть на территории Херсонщины не смогла удержать незаконно созданный "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"" в Каховском районе: с мая 2024 года руководство не оплачивает счета за электричество. Долги выросли до почти 3,5 миллиона рублей, из-за чего средства пришлось "выбивать" через местный "суд".

Related video

О положении, до которого россияне довели созданный собственными руками заповедник, рассказал Центр журналістських розслідувань в материале за 14 апреля.

Выяснилось, что незаконное ООО "Энергосбыт Херсон", работающее на левобережной части Херсонской области и берущее деньги за электроэнергию, обратилось в российский "арбитражный суд" в регионе. В иске говорится о требовании взыскать с заповедника долг в размере почти 2,8 миллиона рублей — именно столько средств набежало за неуплату счетов. Добавились к этой сумме также штрафные санкции и судебные расходы, которые суммарно составили еще почти 800 тысяч рублей.

Сообщается также, что над заповедником "Аскания-Нова" еще с 2024 года повисла угроза отключения электроэнергии полностью из-за неуплаты счетов. Вышеупомянутая организация угрожала руководству обрезанием света, однако пока эти угрозы в жизнь не воплотили, но решили запугать своеобразным способом: обрезали свет посту службы местной государственной охраны.

Такие "запугивания" плодов не принесли: убыточный российский заповедник не оплатил счета. В так называемом "суде" следующее заседание по этому делу должно состояться уже в конце апреля, 29 числа.

Россияне не способны содержать заповедник "Аскания-Нова", созданный собственноручно

Кроме того, что оккупационная администрация не способна оплачивать счета за электроэнергию, она также не может обеспечить "Асканию-Нову" другими ресурсами, необходимыми для функционирования. Журналисты выяснили, что руководство предоставляет средства исключительно для выплаты заработной платы работникам заповедника. Другие же ресурсы, в частности топливо, ветеринарные препараты или некоторые овощи для животных, российская оккупационная власть не финансирует.

Отметим, ранее Фокус выяснял, что оккупационные власти разграбили украинский заповедник "Аскания-Нова" на Херсонщине. Об этом стало известно в августе 2024 года.

Также Фокус сообщал, что российские власти вывозят с территории заповедника "Аскания-Нова" экзотических животных, а потом передают их в частные коллекции. Об этом журналисты узнавали в июне 2024 года.