"Они его уничтожают": оккупанты разграбили заповедник "Аскания Нова", — ОВА

По словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, противник не оставил в покое животных, которые обитали в заповеднике. Часть из них вывезли в Крым и в Россию.

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Российские оккупанты удерживают под своим контролем около 70% Херсонской области и регулярно терроризируют регион различными способами. Деталями поделился начальник областной военной администрации Александр Прокудин в интервью "РБК-Украина".

По его словам, известный украинский заповедник "Аскания-Нова", который временно находится в оккупации, регулярно уничтожается противником. Животных увозят на другие территории, в том числе и на захваченный Крымский полуостров.

"Это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть, можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — заявил Александр Прокудин.

А вот что касается подрыва Каховской ГЭС, то последствия этого российского шага еще долго будут ощущаться. Орошения нет и регион сохнет в местах, куда вода не попадает от водохранилища.

В нижней части Днепра, за Каховской ГЭС, все вернулось практически на прежний уровень. Сверху ГЭС также продолжают расти деревья и растения и экологи рады этому. В то же время, для экономики Херсонской области это имеет негативное влияние и в большей степени страдает левобережье.

"Заповедники были затоплены, мы потеряли кучу всего, это мы будем ощущать еще долгое время. Но жизнь и природа продолжают развиваться, как дальше будет, посмотрим. Мнения ученых и природозащитников разделились. Одни говорят, что не надо восстанавливать Каховскую ГЭС, а все экономически подкованные люди говорят – нужно, потому что область не выживет", — подытожил Александр Прокудин.

Напомним, 29 июня заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты вывозят животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова" на территорию РФ и в Крым. Он отметил, что вывоз животных контролирует Олег Зубков, руководитель сафари-парка "Тайган" в Крыму.