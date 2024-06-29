Россияне вывозят из заповедника "Аскания-Нова" экзотических животных в частные коллекции

Из заповедника уже вывезли 12 редких зебр Чапмана. Семь из них поселились в частном зоопарке.

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Российские оккупанты вывозят животных с территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" на территорию страны-агрессора и временного оккупированного полуострова Крым. Об этом "Эспрессо" рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, в заповедник "Аскания-Нова" приехал представитель РФ Олег Зубков, чтобы проконтролировать вывоз животных в Крым и на территорию РФ.

"Оккупанты называют это обменом фонда", — рассказал Соболевский.

По словам заместителя областного совета, Украина не имеет подтверждения информации, что россияне завозили каких-то животных в "Аскания-Нова". Зато есть факты, что оккупанты "мародерят", вывозя подопечных из заповедника.

В четверг, 27 июня, российские пропагандистские СМИ сообщили, что с Херсонщины в Крым привезли 7 зебр Чапмана.

Как сообщает издание "Вгору" со ссылкой на законного директора заповедника Виктора Шаповала, российские оккупанты незаконно вывезли из "Аскания-Новы" Херсонской области 12 зебр Чапмана и 7 из них уже доставили в аннексированный Крым.

Законный директор рассказал, что это экзотические животные и достаточно дорогие. Именно поэтому они интересуют бизнесмена, директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова, который перевозит их в свою частную коллекцию.

Напомним, в апреле Шаповал рассказывал, что из "Аскания-Новы" было вывезено 10 редких животных, в частности лошадей Пржевальского, зебр Чапмана, американских бизонов, оленей Давида, из которых один во время переезда погиб. Вместе с тем в асканийский зоопарк привезли самцов антилоп канна, двугорбых верблюдов, самца гуанако, самок яка и коз камори, вьетнамских свинок, карликовых баранов, пеликанов и дроф.