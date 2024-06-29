Росіяни вивозять з заповідника "Асканія-Нова" екзотичних тварин до приватних колекцій

З заповідника вже вивезли 12 рідкісних зебр Чапмана. Сім з них оселилися у приватному зоопарку.

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Російські окупанти вивозять тварин з території біосферного заповідника "Асканія-Нова" на територію країни-агресора та тимчасового окупованого півострова Крим. Про це "Еспресо" розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, до заповідника "Асканія-Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, аби проконтролювати вивезення тварин у Крим та на територію РФ.

"Окупанти називають це обміном фонду", — розповів Соболевський.

За словами заступника обласної ради, Україна не має підтвердження інформації, що росіяни завозили якихось тварин до "Асканія-Нова". Натомість є факти, що окупанти "мародерять", вивозячи підопічних з заповідника.

У четвер, 27 червня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що з Херсонщини до Криму привезли 7 зебр Чапмана.

Як повідомляє видання "Вгору" з посиланням на законного директора заповідника Віктора Шаповала, російські окупанти незаконно вивезли з "Асканії-Нова" Херсонської області 12 зебр Чапмана й 7 з них вже доставили до анексованого Криму.

Законний директор розповів, що це екзотичні тварини й досить дорогі. Саме тому вони цікавлять бізнесмена, директора парку левів "Тайган" Олега Зубкова, який перевозить їх до своєї приватної колекції.

Нагадаємо, у квітні Шаповал розповідав, що з "Асканія-Нова" було вивезено 10 рідкісних тварин, зокрема коней Пржевальського, зебр Чапмана, американських бізонів, оленів Давида, з яких один під час переїзду загинув. Водночас в асканійський зоопарк привезли самців антилопів канна, двогорбих верблюдів, самця гуанако, самок яка та кіз каморі, в'єтнамських свинок, карликових баранів, пеліканів та дрохв.